حضور در اراضي اشغالي را بررسي مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر، ژنرال "جاپ دو هوپ شفر" (Jaap de Hoop Scheffer ) مدير كل ناتو در مصاحبه با روزنامه صهيونيستي هاآرتص اظهار داشت: اگر قرارداد صلح ميان اسراييل و فلسطين امضا شود و هر دو طرف خواهان حضور ناتو باشند و شوراي امنيت نيز درخواست آنان را حمايت كند، ناتو استقرار سربازان حافظ صلح در اسراييل به منظور تسهيل روند صلح را مد نظر قرار مي دهد.

شفر در حالي كه براي اولين بار در اسراييل حضور يافته است، گفت: روند صلح هم اكنون به شكلي نيست كه در دستور كار ناتو قرار گيرد. هنوز به نظر مي رسد چهار حامي صلح در اين منطقه بايد كارهايي را انجام دهند. اما من معتقدم كه به هر حال اين دو طرف متخاصم بايد يك روز به توافق برسند و حتما آنان از ناتو به اشكال مختلف كمك خواهند گرفت. تازه پس از اين احساس نياز است كه ناتو اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهد.

مدير كل ناتو شب گذشته وارد اراضي اشغالي شد و قرار است امروز با آريل شارون، سيلوان شالوم و موشه يعلون ديدار كند.

شفر تاكيد كرد چنانچه اسراييل و فلسطين زودتر به صلح دست پيدا كنند، ما نيز حضور در اين منطقه را زودتر بررسي خواهيم كرد.

وي همچنين تصريح كرد: گفتگوي مديترانه اولين گام براي عضويت آينده در ناتو نيست.

برخي منابع اعلام كردند شفر عليرغم ميل باطني اش مجبور شده است كه روابط ناتو با اسراييل را افزايش دهد.