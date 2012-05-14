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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

معاون رییس جمهور:

میانمار برتوسعه حقوق شهروندی در مسیر اصلاحات تاکید دارد/ ترمیم رابطه دولت و ملت

میانمار برتوسعه حقوق شهروندی در مسیر اصلاحات تاکید دارد/ ترمیم رابطه دولت و ملت

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون رییس جمهور میانمار در جلسه هیأت دولت گفت که برنامه توسعه این کشور باید شامل توسعه منابع انسانی در کنار عمران آبادانی باشد تا به اهداف تعیین شده رسیده و رضایت مردم را به دست آورده و نیازهایشان را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه نئو لایت میانمار (New Light of Myanmar)، "سای مائوک خام" در این جلسه هیأت دولت که برای هماهنگی مسیر اصلاحات با راهبردهای دولتی تشکیل شده بود ، گفت: با توجه به نارضایتی مردم از حکومت در سالیان گذشته، به اصلاحات جدی در حکومت نیاز داریم و در همه بخش های حکومت به شفافیت و تساهل و تسامح بیشتری در ارتباط با مردم نیاز داریم.

وی با توجه به برنامه توسعه سرمایه گذاری و بازرگانی دولت گفت: همه مسئولان محلی و مرکزی موظف هستند تا استعدادهای حقوقی را برای این برنامه بررسی و اصلاح کرده تا مانند دیگر کشورها  توانایی جذب سرمایه و توسعه بازرگانی بین المللی داشته باشند.

وی با توجه به درخواست های خارجی برای سرمایه گذاری در میانمار گفت: ابتدا باید ظرفیت های قوانین حقوقی را افزایش دهیم.

وی با توجه به لزوم حمایت های همه ارکان جکومت از مسیر اصلاحات با توجه به نقش های قانونی هر یک گفت: درصورتی که نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد، مجلس باید در این مورد تصمیم گیری کند و حمایت رییس جمهور از زورا و مدیران و برنامه ریزان برای ادامه روند اصلاحات ضروری است.

در جلسه هیأت وزیران میانمار در جمعه گذشته رییس جمهور "تین سین" آغاز مرحله دوم اصلاحات راهبردی در این کشور را اعلام کرد و از مردم و دولت خواست در این مورد با همکاری مؤثر تلاش کنند.
 

کد مطلب 1602329

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