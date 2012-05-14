محمد اصلانی از البرز به کادر فنی تیم کشتی نوجوانان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصلانی عضو پیشین تیم ملی و قهرمانی آسیا از البرز به اردوی آمادگی تیم نوجوانان که تا 28 بهمن ماه در مجموعه برق تهران برگزار خواهد شد، پیوست.



تیم کشتی آزاد نوجوانان سال آینده مردادماه و شهریور ماه در رقابتهای آسیایی تایلند و جهانی مجارستان شرکت می کنند.



تکواندو کار البرزی برجایگاه سوم آسیا تکیه زد



در بیستمین دوره مسابقات آسیایی ویتنام(هوشیمینه) که در ورزشگاه فتو برگزار شد، تکواندو کاران البرزی با حضوری مقتدرانه در وزن های مختلف موفق به کسب مدال شدند در این میان نفیسه مخلصی تکواندو کار شایسته البرزی در (وزن هشتم) در برابر حریفان نامدار خود حاضر و در نهایت به مدال برنز رسید .



سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب شد



داود عزیزی به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش و جوانان استان البرز منصوب شد.



داود عزیزی که پیش از این مسئولیت گروه بازرسی اداره کل را برعهده داشت، به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای معرفی شد و از این پس در این پست به فعالیت ورزشی خود ادامه خواهد داد.