277 پروژه راهسازی و راهداری در همدان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال الدین میر جعفریان اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس در خصوص ادغام ادارات راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هم افزایی برای خدمت به مردم بیشتر شده است.

میرجعفریان به اجرای پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون30 هزار واحد مسکن با کمک این مجموعه اجرا شده است.

وی افزود: در سال گذشته 11 هزار و 286 واحد مسکونی مهر به بهره برداری رسیه و امسال نیز بیش از 13 هزار واحد مسکونی اعم از روستایی و شهری با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه 24 هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دست ساخت و تکمیل است، افزود: تعدادی از پروژه های زیر ساختی و حمل و نقل همدان، به عنوان پروژه های مهر ماندگار معرفی شده است.

میر جعفریان به اجرای پروژه مصلی بزرگ همدان اشاره و عنوان کرد: 50 درصد فنداسیون مصلی بزرگ فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی همدان اجرا شده و در مرحله بتون ریزی است.