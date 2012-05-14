  1. استانها
  2. همدان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

میرجعفریان:

277 پروژه راهسازی و راهداری در همدان اجرا شد

277 پروژه راهسازی و راهداری در همدان اجرا شد

همدان - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر و مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان گفت: تاکنون 277 پروژه راهسازی و راهداری در استان همدان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال الدین میر جعفریان اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس در خصوص ادغام ادارات راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هم افزایی برای خدمت به مردم بیشتر شده است.

میرجعفریان به اجرای پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون30 هزار واحد مسکن با کمک این مجموعه اجرا شده است.

وی افزود: در سال گذشته 11 هزار و 286 واحد مسکونی مهر به بهره برداری رسیه و امسال نیز بیش از 13 هزار واحد مسکونی اعم از روستایی و شهری با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه 24 هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دست ساخت و تکمیل است، افزود: تعدادی از پروژه های زیر ساختی و حمل و نقل همدان، به عنوان پروژه های مهر ماندگار معرفی شده است.

میر جعفریان به اجرای پروژه مصلی بزرگ همدان اشاره و عنوان کرد: 50 درصد فنداسیون مصلی بزرگ فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی همدان اجرا شده و در مرحله بتون ریزی است.

کد مطلب 1602338

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها