حفظ منابع آبی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غلامرضایی ظهر دوشنبه در شورای موقت سیاست گذاری آب استان با بیان اینکه برای نگه داشت منابع آبی تنها یک نوع دستورالعمل نمی ‌تواند در تمامی مناطق قابل انجام باشد، اظهارکرد: هر منطقه باید دستورالعمل های جداگانه و مختص به خودش را داشته باشد.

وی از اجرای طرح مطالعاتی مدیریت راهبری منابع آبی در استان خبر داد و گفت: این طرح مبنی بر دستیابی به نتایج حاصل از تحقیق ها برای مدیریت منابع آبی هر منطقه انجام می‌ گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: در صورت مثبت بودن نتایج این طرح برای پیاده سازی به وزارت نیرو پیشنهاد خواهد شد.

غلامرضایی ادامه داد: پس از اجرای این طرح و نتایج حاصل از آن شاهد تحولات مثبت و مناسب در مدیریت منابع آبی خراسان جنوبی خواهیم بود.

وی افزود: در چند سال اخیر شاهد جیره بندی آب در شهرهای استان نبوده ایم و امید است از این پس هم با برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم با مسئله جیره بندی آب مواجه نشویم.

مشاور شرکت آب منطقه ‌ای در مدیریت راهبردی منابع آبی خراسان جنوبی نیز به اجرای طرح مطالعاتی مدیریت راهبری منابع آبی استان اشاره کرد و بیان داشت: این طرح از سال گذشته در استان شروع شده و در سه فاز اجرایی خواهد شد.

کامران داوری با بیان اینکه در فاز اول وضع موجود منابع آبی خراسان جنوبی شناسایی می شود، تصریح کرد: در 27 محدود مطالعاتی شناسایی منابع آبی استان در حال انجام است.

وی تشکیل شورای موقت سیاست گذاری منابع آب خراسان جنوبی فاز دوم این طرح دانست و افزود: در این فاز از 80 نفر از گروداران منابع آبی خراسان جنوبی در قالب پنج فراکسیون دعوت شده است.

وی فراکسیونهای این شورا را کشاورزی، متولیان دولتی آب، محیط زیست و منابع طبیعی، صنعت و معدن و شهرنشینی و توریسم اعلام کرد.

این مسئول عنوان کرد: جلسات تخصصی این فراکسیون ها در راستای دریافت راحل های مناسب برای آینده مطلوب آب خراسان جنوبی از امروز شروع شده است.

داوری افزود: اتصال دادن نقطه موجود به نقطه مطلوب در فاز سوم این پروژه دنبال می شود.