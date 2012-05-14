افزایش تولیدات علمی ایران در حوزه تجارت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور جعفر مهراد در ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با بیان اینکه این کنفرانس با زیرساختار علمی و مقالات ارائه شده سهم قابل توجهی در تولیدات علمی ایران در سال 2012 و افزایش آمار در این حوزه دارد، اظهار داشت: این کنفرانس اثربخشی خود را در تولیدات علمی در حوزه تجارت الکترونیک با برگزاری 6 دوره موفق به اثبات رساند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولیدات علمی ارائه شده در این کنفرانس در حوزه فناوریهای نوین است و سهم تجارت الکترونیک نیز در این میان قابل توجه است، گفت: تولیدات علمی ایران در سال 2012 رشد قابل توجهی خواهد داشت و کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC2012 نیز سهم خوبی از این آمار را به خود اختصاص می دهد.

پرفسور مهراد افزود: چاپ شماره ویژه نشریه بین المللی IJISM برای کنفرانس ECDC2012 و انتشار کتابهای جدید دکتر علی صنایعی دبیرکل کنفرانس در باب تجارت الکترونیکی و برند الکترونیک و نیز چاپ چکیده مقالات کنفرانس که هرکدام به نوبه خود سهم موثری در افزایش تولید علم ایران دارد، از آثار علمی ماندگار کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی است که به همت دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تجارت الکترونیکی را از رشته های بسیار مهم دانشگاهی کشور عنوان و تصریح کرد: امروزه به دلیل اهمیتی که اینترنت و فعالیتهای اقتصادی روی این شبکه برای جامعه علمی و به ویژه برای عموم مردم دارد اهمیت رشته تجارت الکترونیکی بگونه ای است که دولت ایران نیز گام های تدریجی ولی محکمی را در راستای نهادینه کردن تجارت الکترونیکی برداشته است.

رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری درباره فراخوان و حضور نمایندگان کشورهای اسلامی در کنفرانس ECDC2012 گفت: اطلاع رسانی وسیعی برای حضور نمایندگان و دانشمندان کشورهای اسلامی در ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با هماهنگی دانشگاه اصفهان صورت گرفت که ارائه مقالات سطح بالا در محورهای کنفرانس از سوی این کشورها گویای این موضوع است؛ برنامه ریزی برای این کنفرانس بگونه ای صورت گرفت تا علاوه برحضور شبکه بانکی کشور و دانشگاههای بزرگ وابسته به وزارت علوم با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، میهمانانی از کشورهای اسلامی در آن حضور یابند.

وی از آمادگی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای همکاری علمی و اجرایی و ارتقای سطح آگاهی و تولید علم در حوزه جامعه اطلاعاتی در همکاری با انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی خبر داد.