  1. سیاست
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

با تصویب نمایندگان؛

وزارت نفت ملزم به صدور پروانه بازرگانی برای شرکت های خصوصی واردات فرآورده‌های نفتی شد

وزارت نفت ملزم به صدور پروانه بازرگانی برای شرکت های خصوصی واردات فرآورده‌های نفتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه 91 وزارت نفت را موظف کردند برای شرکت‌های خصوصی واردات فرآورده‌های نفتی پروانه بازرگانی صادر کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در نوبت دوم بررسی لایحه بودجه سال 91 که به بخش هزینه‌ای این لایحه اختصاص پیدا کرده است وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی بخش خصوصی که به دنبال واردت و فروش فرآورده‌های نفتی هستند پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نمایند.

نمایندگان همچنین مسئولیت تنظیم بازار را با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود بر عهده وزارت نفت دانستند.

کد مطلب 1602370

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