به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در نوبت دوم بررسی لایحه بودجه سال 91 که به بخش هزینهای این لایحه اختصاص پیدا کرده است وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی بخش خصوصی که به دنبال واردت و فروش فرآوردههای نفتی هستند پروانه بازرگانی فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینههای مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نمایند.
نمایندگان همچنین مسئولیت تنظیم بازار را با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود بر عهده وزارت نفت دانستند.
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