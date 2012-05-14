8 تصویر؛ طرح "سه کله پوک" برای حل مشکلات جهان!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تحولات انتخابات ریاست جمهوری مصر، بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ طرح این سه کله پوک برای حل مشکلات جهان!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری طرحهای اخیر ارائه شده از سوی "باراک اوباما"، "بنیامین نتانیاهو" و "ابومازن" در زمینه حل معضلات را مورد تمسخر قرار داده است. بر این اساس، اوباما ازدواج همجنسگراها را ایده ای مناسب معرفی کرده، نتانیاهو خواستار تشکیل کشوری برای یهودیان شده و البته ابومازن نیز همچون همیشه تداوم روند سازش را بهترین راه حل مسائل معلق مانده در خاورمیانه دانسته است.

موانع ورود مصر به عصر فناوری!

روزنامه البیان امروز با اشاره به تحولات پس از انقلاب مصر، به افزایش استفاده مصریها از فناوریهای نوین پس از این تحولات اشاره دارد که البته با مخالفتهایی روبروست.

نتیجه افزایش قیمتها در اردن

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به یک مسئله داخلی در اردن اشاره دارد. بر این اساس، روند افزایش قیمتها در این کشور سبب شده که دولت جدید اردن به نخست وزیری "فایز الطراونه" همچون دولتهای پیشین در معرض سقوط قرار بگیرد.

اعتصاب غذای اسیران فلسطینی تا اطلاع ثانوی

پایگاه خبری العالم امروز در کاریکاتوری به ادامه اعتصاب غذای بیش از 70 روزه اسیران فلسطینی اشاره دارد که حیات آنها را در معرض تهدید قرار داده است.

شرارت نتانیاهو علیه فلسطینیان نوار غزه

روزنامه الرایه قطر امروز به ادامه کینه توزی "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به ویژه مردم مقاوم نوار غزه اشاره دارد.

زمزمه جنگ در سودان؛ بدون شرح

چگونگی مبارزه اسپانیا با بیکاری!

تفاوت کرسی رژیم صهیونیستی و اعراب؛ بدون شرح

