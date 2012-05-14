حضور مستمر قضات در کمیسیون ماده 100 در پیشگیری از تخلفات بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل محمدی در جلسه کمیسیون ماده 100 شهرداری، با تاکید بر اعمال قانون، نظارت بر اجرای قانون در دستگاههای اجرایی را از وظایف دستگاه قضایی برشمرد و افزود: رسیدگی و صدور رای در کمیسیونهای ماده 100 شهرداری باید مستند باشد .

نماینده عالی قوه قضائیه دراستان زنجان بر وحدت رویه در صدور رای تاکید و افزود: اگر تخلفی درکمیسیونهای ماده100شهرداری انجام شد به شدت با افراد خاطی برخورد خواهد شد .

در این جلسه که دادستان عمومی و انقلاب زنجان و قضات بدوی وتجدید نظر کمیسیون ماده 100 حضور داشتند مقرر شد کمیته ای متشکل از چهارنفر برای تدوین شیوه نامه و وحدت رویه برای اجرای هر چه بهتر قانون در کمیسیون ماده 100شهرداری در دادگستری کل استان زنجان تشکیل شود.

برای مسولان شهربازی زنجان ضرب الاجل تعیین شد

اداره کل استاندارد استان زنجان برای مسولان شهربازی این شهر ضرب الاجل تعیین کرد.



مسول روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان اخذ گواهی تاییدیه ایمنی استاندارد برای وسایل و تجهیزات بازی شهربازی ها را الزامی دانست و گفت: مسولان شهربازی زنجان نیز باید برای وسایل و تجهیزات این مکان تفریحی گواهی استاندارد اخذ کنند.

حمید ایرانخواه افزود: درپی بی توجهی مراکز شهربازی های فعال درسطح استان به تذکرات و اخطارهای مکرر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی برای اخذ گواهی ایمنی تجهیزات بازی شهربازی و با هماهنگی با مامورین اداره اماکن، بعنوان آخرین اخطار به شش مرکز شهربازی فعال در استان زنجان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری فرصت داده شد تا نسبت به اخذ گواهی ایمنی تجهیزات بازی شهربازی خود اقدام کنند.

وی یادآورشد: بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر چنانچه این واحدها نسبت به اخذ گواهی استاندارد اقدام نکنند، ضمن پلمپ و معرفی به مراکز قضایی بر اساس ضوابط نسبت به معرفی و اعلان عمومی نام مراکز متخلف اقدام خواهد شد.

در گازرسانی نسبت به میانگین کشوری پیشتاز هستیم

سرپرست شرکت گاز استان زنجان گفت: در گازرسانی نسبت به میانگین کشوری پیشتاز هستیم. سیدسعید عسگریان با مطلوب ارزیابی کردن توزیع گاز به عنوان سوخت پاک و در دسترس، بر توسعه گازرسانی با هدف توزیع برابر در همه شهرستان‌های استان تأکید کرد و افزود: در حال حاضر 98 درصد جمعیت شهری و 36 درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند. وی با اشاره به اینکه با همت کارکنان این شرکت، در بخش گازرسانی به شهرهای استان، بالاتر از نرم 95 درصدی کشور قرار داریم، اظهار کرد: در بخش گازرسانی به روستاها، نرم کشور 51 درصد است که با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در سطح استان و با برنامه‌ریزی دقیق، تا 2 سال آینده در این بخش نیز به نرم کشور خواهیم رسید. عسگریان همچنین از برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهره‌مندی همه شهروندان شهری و 70 درصد جمعیت روستایی استان زنجان از نعمت گاز طبیعی تا پایان سال آینده خبر داد و ارائه هر چه بهتر خدمات به مشترکان گاز طبیعی را از مهم‌ترین وظایف شرکت گاز استان زنجان دانست و تصریح کرد: به برکت این نظام و همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت، هم‌اکنون در اجرای طرح‌های گازرسانی به شهرها و روستاهای استان گام‌های مؤثری برداشته شده است و در حال حاضر نیز در امر گازرسانی به روستاهای 3 شهرستان خدابنده، طارم و ماه‌نشان توجه بیشتری خواهد شد. عسگریان با اعلام اینکه در حال حاضر از 19 شهر استان، 15 شهر از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند، یادآور شد: عملیات گاز‌رسانی شهر ارمغانخانه آغاز و عملیات طراحی 3 شهر چورزق، گرماب و زرین‌رود نیز در دست اقدام است. وی همچنین به توسعه گازرسانی به مناطق روستایی استان زنجان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر از 939 روستای استان، 148 روستا از گاز طبیعی بهره‌مند هستند. سرپرست شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اجرای مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت، اعلام کرد: از مصوبه تأمین گاز 246 روستای استان تا پایان سال 92، در راستای پیوستگی گازرسانی، این مصوبه به 318 روستا ارتقاء پیدا کرد که در حال حاضر 50 روستا گازدار، 106 روستا در دست اجرا و 162 روستا در دست طراحی است. عسگریان ادامه داد: از 11 شهرک صنعتی نیز 10 شهرک از گاز طبیعی بهره‌مند بوده و عملیات گازرسانی به یک شهرک نیز در دست اقدام است. فیلم "خدا جای حق نشسته" به بخش مسابقه سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافت مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجـــــان گفت: فیلم "خدا جای حق نشسته" به بخش مسابقه سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافت.



میثم سیفی افزود: "فیلم خدا جای حق نشسته "در بخش مسابقه سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه 28 اثر در بخش فیلم کوتاه داستانی جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی اکران می گردد، یادآورشد: یکی از 28 اثر منتخب در بخش داستانی فیلم کوتاه 'خدا جای حق نشسته' از استان زنجان است که به این جشنواره راه پیدا کرده است.

سیفی تصریح کرد: این فیلم با موضوع اخلاق در حوزه هنری استان زنجان تولید شده و در تاریخ 28 اردیبهشت ماه امسال ساعت 10 صبح در سینما آزادی کرمانشاه اکران خواهد شد.

وی با بیان اینکه محمد ولی فروتن نویسنده ، کارگردان و بازیگر این فیلم است، یادآور شد: پویان آقابابایی به عنوان تصویر بردار و تدوینگر و محسن قهرمانی به عنوان مسئول جلوه های ویژه رایانه ای در این فیلم همکاری کرده اند.

پیشگیری بهترین راهکار مبارزه با اعتیاد است

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، با تشریح مزایای پیشگیری اولیه از آسیب های اجتماعی، گفت: این نوع پیشگیری بهترین راهکار مبارزه با اعتیاد است.



عباسعلی خلدی درهمایش جامعه سالم و عاری از اعتیاد پیشگیری اولیه را به دلیل کم هزینه بودن و جلوگیری از مشکلات بعدی که به خانواده ها و جامعه تحمیل می شود، بهترین روش جهت مبارزه با معضل اعتیاد در سطح جامعه ذکر کرد.



خلدی، گفت: سطح اول پیشگیری قبل از بروز و ایجاد اعتیاد آغاز می شود و هدف آن حفظ سلامتی و بهداشت افراد در معرض خطر اعتیاد است تا از گرفتار شدن آنها در دام اعتیاد جلوگیری کند.

وی، افزود: درحوزه پیشگیری اولیه برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد با توجه به سیاست‌های تمرکززدایی و با هدف تقویت ارتباط مسئولانه و نیز تجارب موجود شکل گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان،خاطرنشان کرد: بهزیستی درزمینه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، چندین هدف را دنبال می کند که از جمله آنها حساس سازی مسئولان نسبت به این معضل و تکیه بر خانواده ها می باشد چرا که با کمک خانواده ها می توان هر معضلی را حل کرد و از بین برد.

وی، توانمندسازی، آگاه سازی و آموزش آحاد جامعه را از جمله راهکارهای این سازمان در زمینه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ذکر کرد.

خلدی، تصریح کرد: به تعداد هر فرد راه‌های مختلف برای جلوگیری از گرفتار شدن در بلای خانمان سوز اعتیاد وجود دارد و آموزش به صورت مداوم در بحث پیشگیری تأثیرگذار است.

وی، گفت: سطح دوم پیشگیری شامل درمان معتادانی است که در مراحل اولیه مصرف مواد هستند و با همکاری عوامل مختلف و صرف هزینه هایی امکان درمان آنها وجود دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، اظهار داشت: آخرین سطح درمان و پیشگیری شامل کاهش عوارض و اثرات اعتیاد و هدف آن بیشتر روی سایر افراد خانواده متمرکز است.

وی، استعدادهای ارثی، اعتماد به نفس پایین، مهارتهای اجتماعی ضعیف، خانواده آشفته و همبستگی ضعیف را از جمله عوامل و زمینه های ایجاد اعتیاد در افراد ذکر کرد.

خلدی، تشریح کرد: برنامه پیشگیری نیاز به شناخت دقیق منطقه، بررسی کامل وضعیت بهداشتی، درمانی روانشناختی و بررسی عواملی که قادر به تأثیرگذاری بر مصرف موادمخدر هستند که در همین راستا سازمان بهزیستی طرح جامع پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد را تدوین کرده است.



