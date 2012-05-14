۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

سه شنبه 26 اردیبهشت؛

همایش "فلسفه ارتباطات و چالش‌های ارتباط ‌پژوهی در جهان معاصر" برگزار می‌شود

به همت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران همایش «فلسفه ارتباطات و چالش‌های ارتباط پژوهی در جهان معاصر» فردا 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش را که دفتر مطالعات دانش آموختگان حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد کرد، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع معنای ربط، حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا در موضوع حقیقت و عقلانیت ارتباطی، دکتر مهدی منتظر قائم با موضوع مبانی فلسفی و حکمی توسعه نظریه های ارتباطاتی در ایران سخنرانی خواهند کرد.

در این همایش میزگرد چالش های ارتباطی در جهان معاصر با حضور دکتر محسنیان راد، دکتر فیاض، دکتر افخمی و دکتر عاملی برگزار خواهد شد.

در این همایش گزارش از پایان نامه هایی در موضوع فلسفه ارتباطات با عنوان «دانش ارتباطات و چالش هویت؛ چارچوبی نظری برای تحلیل مسائل» توسط مهدی یوسفی، امین طیب طاهر و محسن بدره ارائه می شود.

این همایش از ساعت 15، سه شنبه، 26 اردیبهشت ماه در سالن همایش های مؤسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

