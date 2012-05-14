به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اسلامی بعدازظهر دوشنبه در نشست با مسئولان شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران اظهار داشت: کارکنان پالایشگاه فجرجم در راستای بهره وری بالا نیاز به آرامش خاطر در محل سکونت خود دارند و نقش خدمات غیرصنعتی گاز ایران در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: ارایه خدمات گسترده شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران به کارکنان این شرکت در شهرک‌های مسکونی بی‌شک در روند تولید پالایشگاه نیز تاثیرگذار خواهد بود.

اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از نیروی کار تنها پرداخت حقوق و مزایا نیست خاطرنشان کرد: کاهش دغدغه‌های رفاهی و ایجاد محیطی ارام در شهرک‌های مسکونی نیز به این امر بسیار کمک می‌کند که این مهم بر عهده شرکت خدمات غیرصنعتی است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم اضافه کرد: خوشبختانه امکانات رفاهی، ورزشی برای کارکنان پالایشگاه در شهرک‌های مسکونی گاز واقع در شهرستان جم به خوبی وجود دارد و شرکت خدمات غیرصنعتی بسترساز استفاده از این امکانات است.

وی مجموعه تلاش ها و خدمات انجام شده در شهرک‌های مسکونی گاز توسط شرکت خدمات غیرصنعتی را مناسب توصیف کرد و اظهار داشت: پالایشگاه فجرجم نیز در ارایه خدمات به کارکنان و خانواده‌های انها از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

اسلامی نقش شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران در راستای جلوگیری از دغدغه‌های تولید و آسودگی خاطر مدیران پالایشگاه‌ها از سیستم خدمات، خارج از حیطه عملیاتی در شهرک‌های مسکونی را بسیار مهم دانست.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نیز بستری مناسب برای زندگی و اقامت راحت‌تر و بهترکارکنان و خانواده‌های آنها در شهرک‌های مسکونی فراهم و طرح‌ریزی شود و این مهم نیازمند حمایت همه جانبه مدیران عامل شرکت‌های پالایشی است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم مشارکت گسترده کارکنان و خانواده‌های آنها را نسبت به دادن ایده‌های جدید در بهره‌وری بالای شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران، بسیار موثر دانست و گفت:این تلاش‌ها حاکی از اینده‌ای روشن و پویا برای این شرکت است.