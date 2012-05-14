زمین لرزه 4.8 ریشتری کهنوج را لرزاند/ حضور مردم در معابر عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر کهنوج در جنوب استان کرمان که یکی از مهمترین مراکز جمعیتی جنوب استان محسوب می شود ساعت 14 و 42 دقیقه امروز با زمین لرزه ای 4.8 ریشتری لرزید.

شدت زمین لرزه به حدی بود که موجب شکستگی شیشه های برخی منازل مسکونی و همچنین ترک خوردگی تعدادی از منازل مسکونی فرسوده شد.

به دلیل عمق کم این زمین لرزه شدت لرزش مردم را هراسان کرد بطوریکه هم اکنون نیز برخی از مردم از ترس تکرار زمین لرزه در معابر عمومی حضور دارند.

کانون این زمین لرزه در عمق پنج کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی آن طبق اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 57.75 درجه طول جغرافیایی و 27.99 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

بنا به اعلام مسئولان محلی این زمین لرزه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است و هم اکنون نیز تمام نیروهای امدادی منطقه در حال آماده باش به سر می برند.

محسن صالحی، رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان در گفتگو با مهر با تائید این خبر که زمین لرزه کهنوج تلفات جانی نداشته است، گفت: اوضاع در منطقه زلزله زده عادی است و هیچگونه تخریبی گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: تنها به دلیل غیرمقاوم بودن یک سازه سایبان یک واحد تجاری دو نفر به صورت سطحی مجروح شده اند که تحت مداوا قرار گرفته اند.

وی از آمادگی کامل نیروهای امدادی در منطقه خبر داد و گفت: به دلیل ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه و مقاوم سازیهای انجام شده احتمال بروز خسارات سنگین در چنین زمین لرزه هایی در بسیاری از مناطق کرمان اندک است.