دانشگاه تربيت مدرس از طرح هاي برتر و خاتمه يافته در زمينه زيست فناوري تقدير مي كند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دانشگاه تربيت مدرس، تحقيقات مختلف در زمينه بيوتكنولوژي (اعم از كشاورزي، پزشكي، صنعت و معدن، نفت، محيط زيست، دام و آبزيان و علوم پايه) را مورد بررسي قرار مي دهد و طرح هاي برتر را گزينش و معرفي مي كند.

اين تحقيقات بايد ترجيحا به مرحله توليد آزمايشگاهي رسيده و توسط مراجع ذيصلاح مورد تائيد قرار گرفته باشند. ضمن اينكه نتايج اين تحقيقات بايد در مجلات معتبر به چاپ رسيده باشد.

طرح ها و تحقيقاتي كه بر اساس نيازهاي موجود در كشور به اجرا رسيده باشند و از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا در اجراي طرح استفاده شده باشد از امتياز ويژه اي برخوردار مي شوند. ضمن اينكه انجام تحقيقات به صورت گروهي نيز در انتخاب طرح برتر موثر خواهد بود.

از ميان طرحهاي برابر، طرحي كه در مدت زماني كوتاهتر و با هزينه اي كمتر به نتيجه رسيده باشند، اولويت خواهند داشت. همچنين طرح هايي كه با راه اندازي آزمايشگاه ها و فنون جديد همراه بوده و امكان بهره وري از آنها براي ساير محققين وجود داشته باشد از اولويت برخوردار خواهند بود.