آبهای سطحی مهار شود/ مازندران از کمبود آب آشامیدنی رنج می برد

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در بخش های مختلف مزیت های چشمگیری دارد که از آن جمله بخش کشاورزی است.

وی افزود: مازندران با دارا بودن موقعیت ممتاز آب و هوایی و خاک حاصلخیز از شرایط خوبی برخوردار است.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در مهار آبهای سطحی و مدیریت آن در رتبه های آخر کشوری قرار داریم.

وی اظهار داشت: متاسفانه مازندران تنها در بخش کشاورزی با مشکلات کمبود آب یا آب گرفتگی زمینها مواجه نیست بلکه حتی در زمینه آب آشامیدنی مشکلات بسیاری داریم که باید تلاش بیشتر و توجه ویژه برای رفع آن صورت گیرد.

نجف نژاد با اشاره به طرح انتقال آب دریای خزر به دشت های مرکزی ایران گفت: این طرح به طور قطع با توجه به نیازهایی که دارد در اقتصاد کل کشور تاثیرگذار بوده و باید مطالعات و بررسی های بیشتری در این باره انجام شود، این درحالی است که مازندران با کمبود آب آشامیدنی و آب کشاورزی رو برو است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: امیدواریم با یکپارچه سازی اراضی که از مدت ها قبل فقط از آن صحبت به میان آمده و زهکشی و اصلاح و مرمت کانال های آبرسانی توجه بیشتری به کشاورزی منطقه شود.