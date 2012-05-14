ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبتهای گوناگون در البرز تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور حجت الاسلام سید عباس مسعودی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز، حجت الاسلام محمدرضا معینی، معاون فرهنگی تبلیغی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، فرهاد ترابی، معاون دفتر نهاد رهبری دانشگاه خوارزمی، مهدی یاروندی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز، مرتضی جباری، رئیس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش، سید محمد افتخاریان، رئیس شورای هیئات مذهبی استان البرز و کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد، حضار جلسه در خصوص مسائل و سرفصل های مطروحه در مبحث حفظ شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حجت الاسلام مسعودی، در رابطه با مسائل در این جلسه گفت: مشخص کردن ایام فاطمیه و برخورد با دهه های متعدد و ساختگی، ایجاد اهرم قانونی برای برخورد با هیئات بدون مجوز، لزوم تأیید صلاحیت مسئولین هیئات مذهبی و آسیب شناسی عزاداری های اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از موارد بیان‌شده در جلسه بود.



وی، با اشاره به دیگر موارد مطرح شده در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی گفت: توجه به معارف دینی و آشنایی هیئات با معارف اهل بیت(ع)، حذف موسیقی های غیر مجاز در عزاداری ها، مقابله با خرافات، تمثال و شمایل منتسب به ائمه معصومین(ع) و محوریت قرار دادن قرآن، نماز و تبلیغ دین در هیئات از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.



برگزاری جشنواره تلاوت من در استان البرز



جشنواره تلاوت من به همت موسسه قرآنی مردمی جامعه قرآنیان پویا کرج، زیر نظر دارالرقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز و با همکاری رادیو البرز برگزار می شود.

کارشناس امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: در حرکتی نوآورانه، موسسه قرآنی مردمی جامعه قرآنیان پویا کرج با همکاری رادیو البرز فرازهای قرآنی قراء ممتاز این شهرستان را در استودیوی تخصصی این رادیو ضبط کرده تا برای شرکت در جشنواره تلاوت من ارسال نمایند.



جواد ملازاده، در ادامه گفت: قرار است تا از قاریان برترخانم استان البرز هم دعوت کنیم تا برای ضبط تلاوت های خود به استودیو رادیو البرز آمده تا بتوانیم فایل تلاوت قراء خانم را هم برای شرکت در جشنواره تلاوت من ارسال کنیم.

ابوالقاسم زارع، در پایان اظهار امیدواری کرد که در اختتامیه این جشنواره شاهد حضور قاریان ناشناخته ای باشیم که در آینده جزء قاریان برتر جهان اسلام باشند.



ملازاده ضمن دعوت از تمامی علاقه مندان برای شرکت در این طرح عظیم قرآنی در سطح شهر اظهار امیدواری کرد که این فعالیت ها در سطح شهرستان کرج با همکاری تمامی سازمانها و ادارات با همدیگر صورت گیرد تا ما در آینده شاهد حضور با قوت و باشکوه بیشتر باشیم ان شاء الله.



ابوالقاسم زارع، دبیر اجرایی موسسه قرآنی مردمی جامعه قرآنیان پویا کرج گفت: جامعه قرآنیان کرج در اقدامی نوآورانه با همکاری رادیو البرز،از تعدادی قاریان ممتاز استان البرز دعوت کرد تا در استودیوی تخصصی این رادیو حضور یافته و فرازهایی از قرآن کریم را تلاوت کنند.



وی افزود: با توجه به اینکه در روزهای برگزاری جشنواره قرآنی تلاوت من به سر می بریم، تصمیم بر آن شد تا قاریان شهرستان کرج فرازهای قرآنی خود را در استودیوی رادیو البرز ضبط کنند تا بتوانیم تلاوت های زیبای استودیویی را برای شرکت در این جشنواره آماده کنیم.

دیدار سرپرست اداره تبلیغات شمال کرج با رئیس دانشگاه علمی کاربردی البرز



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال شهرستان کرج در دیدار با رئیس دانشگاه علمی کاربردی البرز گفت: با ترویج سیره حضرت زهرا (س) در میان بانوان دانشجو، معرفی این بانوی بزرگ به جهانیان سرعت بیشتری خواهد گرفت.



حجت الاسلام محمدی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج با حسینی رئیس دانشگاه علمی کاربردی و اساتید دانشگاه در محل دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.



وی افزود: آنچه می تواند در سال جدید،فرهنگ فاطمی را در جامعه مخصوصا در میان دانشجویان با سرعت بیشتری پیش ببرد؛استفاده بیشتراز الگوهای فرهنگ اسلامی است که در رأس آن رجوع به سلسله سخنان حضرت فاطمه زهراست، که ذره ذره زندگی اِشان در ابعاد بزرگ شایسته پیروی است.



آزمونهای دوره تربیت آموزشیار قرآن کریم نیروی انتظامی استان البرز



آزمون پایان دوره تربیت آموزشیار قرآن کریم نیروی انتظامی استان البرز برگزار شد.



جواد ملازاده، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: آزمون های پایان دوره تربیت آموزشیار قرآن کریم در سه بخش شامل روش تدریس ، سنجش قرائت و احکام شرعی قرآنی برگزار شد.

ملازاده اضافه کرد: این آزمون ها با هدف جذب نیروی متخصص قرآنی، در نیروی انتظامی استان البرز برگزار شد.



وی افزود: آزمون های پایان دوره در اردیبهشت ماه با حضور ممتحنین مجاز قرآنی در دو بخش قرائت و روش تدریس روخوانی برگزار شد.



وی تصریح کرد: قبول شدگان در آزمون های کتبی و شفاهی پس از طی دوره آموزشی بالغ بر 84 ساعت و قبولی در آزمونهای پایانی از سوی سازمان دار القرآن کریم گواهی نامه معتبر قرآنی اعطا می گردد .

برگزاری گفتمان دینی در آموزشگاه جلال آل احمد شهر هشتگرد ساوجبلاغ



به همت اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ یک جلسه گفتمان دینی در آموزشگاه دخترانه جلال آل احمد شهر هشتگرد این شهرستان برگزار شد.



مصطفی ابی زاده، مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ ضمن اعلام این خبر گفت : این نشست با موضوع جایگاه علم و دانش از نگاه شهید مطهری (ره) با حضور بیش از 100 نفر از دانش آموزان و دبیران این آموزشگاه برگزار شد.



حجت الاسلام امینی استاد گفتمان دینی با بیان مقدمه ای در خصوص جایگاه علم در جامعه به ارزش و اهمیتی که اسلام به علم و دانش می دهد پرداخت و ابراز داشت : در اسلام از برترین ارزشها کسب علم و دانش است و راجع به علم و دانش بسیار سفارش شده است ، قرآن نیزاولین مرتبه که نازل گردید سخن خود را با «خواندن» ،«علم» و «کتابت» آغاز کرد و پیوسته مسلمانان را به تفکر در خلایق فرا می خواند .



امینی افزود: پیامبر اسلام نیز می فرمایند: «نزدیکترین انسانها به مقام نبوت اهل دانش و دانشمندان هستند.»



رئیس تبلیغات اسلامی نظرآباد با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفتگو کرد



حجت الاسلام عبدالرضا کیاحیرتی، سرپرست ادارۀ تبلیغات اسلامی نظرآباد در این دیدار ضمن تقدیر از حمایتهای معنوی امام جمعۀ شهرستان نظرآباد از فعالیتهای فرهنگی دینی گفت: دغدغۀ ما تبلیغ صحیح احکام اسلام و معارف ناب قرآن است و در این راستا باید نیازهای فعلی جامعه شناسایی شده و متناسب با نیاز، برنامه ریزی لازم انجام بگیرد.



کیاحیرتی، در ادامه ضمن تشریح فعالیتهای ادارۀ تبلیغات اسلامی افزود: برنامه های مربوط به طرح اعتکاف و ایام ماه مبارک رمضان به خوبی در حال برنامه ریزی است و ما در همۀ زمینه ها از روند رو به رشدی برخوردار خواهیم بود.



حجت الاسلام وثوقی، امام جمعه نظرآباد نیز در ادامه ضمن ارزیابی مثبت از فعالیتهای ادارۀ تبلیغات اسلامی نظرآباد گفت: روند برگزاری مراسمات و ساماندهی مبلغین و سایر فعالیتها گرچه مناسب بوده است ولی باید تلاش بیشتری برای جذب جوانان و هدایت آنها در مسیر رشد و تعالی داشته باشیم.



وی در ادامه با اشاره به ایام ولادت حضرت زهرا(س) بیان کرد: خوشحالیم که ادارۀ تبلیغات اسلامی نظرآباد با برگزاری جلسات متعدد برنامه ریزی های لازم، برای همکاری در برگزاری یک مراسم محوری در مصلای این شهر انجام داده است و امیدواریم که با تدابیر لازم این مراسم هرچه با شکوهتر برگزار شود.