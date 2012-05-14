دعوت پنج عضو تیم هندبال قم به تیم ملی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج عضو تیم هندبال بانوان قم در لیگ دسته دوم بانوان کشور به تیم ملی هندبال بانوان کشورمان دعوت شدند.



در واقع حاصل حضور موفق این تیم در جدال با حریفان خود در این دوره از رقابت ها، درخشش بانوان مستعد هندبال قم بود که در نهایت پنج نفر آنها توسط مربیان تیم ملی هندبال بانوان کشورمان به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند.



بر این اساس خانم ها زهرا نادعلی، زهرا ایمانی راد، الناز قاسمی، هاجر جعفری و طاهره اکبری پنج عضو تیم هندبال بانوان قم در مسابقات امسال لیگ دسته دوم هندبال بانوان باشگاه های کشور هستند که به تیم ملی فراخوانده شده اند.



این در حالی است که بر اساس برنامه فدراسیون هندبال، اردوی تیم ملی هندبال بانوان در سال ۹۱ با حضور ۳۰ بازیکن از فروردین آغاز شده است و نفرات دعوت شده به تیم ملی خود را برای رقابت‌های آسیایی بزرگسالان آماده می کنند.



دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزش قم با ابراهیم فراشی



اعضای هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزش قم در ادامه فعالیت‌های فرهنگی خود از پیشکسوت رشته فوتبال تجلیل و قدردانی کردند.



در این دیدار که در منزل ابراهیم فراشی از پیشکسوتان خوشنام و با سابقه فوتبال استان قم و از هم دوره‌های زنده یاد مرحوم سیداحمد خمینی فرزند امام راحل (ره)، انجام پذیرفت، ضمن بیان خاطرات گذشته و گفت‌وگوی خودمانی، این پیشکسوت ارزنده از تلاش‌ها و برنامه‌های انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم تقدیر نمود.



موفقیت متولیان ورزش استان، اداره کل ورزش و جوانان و انجمن پیشکسوتان ورزش قم مهمترین آرزوی این پیشکسوت ارزنده فوتبال قم بود که در سال‌های دهه 40 و 50 در کنار مرحوم سیداحمد خمینی به رشته ورزشی فوتبال می‌پرداخت.



گفتنی است: ابراهیم فراشی از فرهنگیان با سابقه استان در شغل شریف معلمی بوده که به افتخار بازنشستگی نائل شده است.



در این دیدار محمدحسین جمال، محمدحسین شجاع‌فرد، محمود البرزیان، عیل عبدیخانی، جواد اربابی، مهندس سامانی و اصغر درخشش‌فر و توکلی‌کیا روابط عمومی انجمن‌ پیشکسوتان ورزش قم حضور داشتند و در پایان با اهدای لوحی به رسم یادبود از سوی انجمن پیشکسوتان توسط محمدحسین جمال رئیس هیئت مدیره این انجمن به ابراهیم فراشی اهداء شد.



حضور دو تکواندوکار قمی در انتخابی نیروهای مسلح



دو تکواندوکار قمی به زودی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو نیروهای مسلح کشورمان به روی شیاپچانگ می‌روند.



پیکارهای انتخابی تیم تکواندو نیروهای مسلح کشورمان پیش از این قرار بود روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه با حضور تکواندوکاران مدعی در اوزان مختلف و با همراه داشتن هوگوهای الکترونیکی به میزبانی خانه تکواندو به انجام برسد.



بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو کشورمان، زمانی جدید برای برگزاری این دوره از رقابت ها در نظر گرفته خواهد شد و طی آن آیین وزن کشی رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو نیروهای مسلح روز برگزاری مسابقات انجام می شود که شرایطی برای حضور شرکت کنندگان در این رقابت‌ها در نظر گرفته شده است.



در حالی که تنها مقام آوران تورنمنت‌های سال 90 شانس حضور در این دوره از رقابت‌ها را دارند، سیدمحمد رفیعی تکواندوکار پر افتخار قم و کشورمان و همچنین محمدرضا حیدری تکواندوکار جوان و خوش آتیه قم دو قمی حاضر در این پیکارها خواهند بود.

