دستگاههای اجرایی می توانند در بانکهای غیردولتی حساب افتتاح کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در نوبت دوم جلسه علنی که به بررسی لایحه بودجه سال 1391 اختصاص یافته بود به دستگاههای اجرایی اجازه دادند در صورت ضرورت با رعایت ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور با تایید خزانه داری کل کشور و تصویب هیئت وزیران نسبت به افتتاح حساب در بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی اقدام کنند.

به گزارش مهر بر اساس ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثنا بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.

استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضا مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.



تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.



