14 هزار و 400 نفر زن سرپرست خانوار در قزوین تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل و تکریم از مقام زن با محوریت توانمند سازی و تحکیم بنیان خانواده عصر دوشنبه در محل کمیته امداد با حضور آذر اسماعیلی معاون مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعی از مسئولین استان برگزار شد.



هدایت الله صفری در این مراسم اظهارداشت: سالانه 10 درصد از مددجویان کمیته امداد در غالب طرح توانمند سازی از حمایت کمیته امداد خارج می شوند.



وی رویکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) را فرهنگی، فکری، تربیتی و تحصیلی عنوان کرد و افزود: امروز خانواده های تحت پوشش با این رویکرد به پویایی رسیده اند.



وی یادآورشد: در سال گذشته برای پنج هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان شغل ایجاد شده است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: رویکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت ایجاد استقلال و توانمند سازی برای خانواده های تحت پوشش است.



وی بیان کرد: کرامت و عزت نفس انسان ها نباید به دلیل فقر خدشه دار شود و به همین دلیل کمیته امداد امام خمینی (ره) با برنامه ریزی های منسجم سعی در توانمند سازی خانواده های تحت پوشش خود دارد.



صفری در خصوص دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد اظهارداشت: در سال گذشته 332 نفر از دانش آموزان این نهاد در دانشگاه های معتبر کشور قبول شدند.



در ادامه امام جمعه محمودآباد نمونه با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) تصریح کرد: نامگذاری روز ولادت حضرت زهرا (س) به نام روز زن و مادر یکی از کرامات انقلاب اسلامی ایران است.



حجت الاسلام تقی روحانی افزود: بانوان میهن اسلامی با الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا (س) می توانند در حفظ ارزشهای اسلامی و ترویج فرهنگ اسلامی نقش مهمی ایفا کنند.



وی اظهارداشت: الگو گرفتن از سیره حضرت زهرا (س) و با کار گرفتن آن در زندگی موجب سعادت انسانها در دنیا و آخرت می شود.