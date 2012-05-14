چهار میلیارد تومان اعتبار برای احداث تالار بزرگ کرمان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه تالار بزرگ شهر کرمان در جمع اصحاب رسانه گفت: با اجرای این پروژه امکان برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی برای استان کرمان فراهم خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر 21 طرح در استان کرمان در حال انجام است که برای تکمیل نیازمند تامین بودجه هستند.

نجار با بیان اینکه از جمله این طرح ها می توان به تالار بزرگ شهر کرمان اشاره کرد، افزود: تاکنون برای انجام پروژه مذکور چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی زیر بنای تالار بزرگ کرمان را 13 هزار و 500 متر مربع عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح تا پایان سال عمرانی 92 آماده بهره برداری شود.

استاندار کرمان روند انجام پروژه تالار بزرگ شهر کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 9.5 میلیارد تومان اعتبار برای انجام این پروژه طی سال جاری در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در صورت ارائه صورت وضعیت از سوی پیمانکار این طرح، بودجه مورد نیاز ظرف مدت 15 روز پرداخت خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: ایجاد زیرساخت های مناسب و استاندارد می تواند گامی مهم در راستای پرورش استعدادهای هنری و پرورش هنرمندان استان کرمان باشد.