فراخوان همایش "جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی(ره)" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه دائمی قطعنامه 598 به منظور برگزاری همایش جنگ و دفاع در اندیشه‌های امام خمینی(ره) با تأکید بر نهضت بیداری اسلامی اقدام به فراخوان مقاله برای این همایش کرده است.



این همایش تیر ماه سال جاری به منظور بازخوانی اندیشه‌ های دفاعی امام خمینی (ره) و در آستانه دومین سالگرد آغاز خیزش جهانی بیداری اسلامی در شهر مقدس قم برگزار می‌ شود.



اهداف همایش



بازخوانی تاریخ حماسه و مقاومت رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس، پاسخگوئی به شبهات درباره چگونگی روند جنگ، بازخوانی اندیشه‌های دفاعی امام خمینی(ره)، دستاوردهای اندیشه‌های دفاعی امام خمینی(ره) و نقش آن در بیداری منطقه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.



آشنائی نسل جوان با دفاع مقدس و فرهنگ حاکم بر آن، شناخت چالش‌های موجود در امر فرماندهی و مدیریت جنگ، شناخت نقش رهبری و فرماندهی امام خمینی در دفاع مقدس و شناخت تجربیات جنگ تحمیلی و مطالعات تطبیقی پیرامون آن از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان شده است.



محورهای همایش



محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه می‌توانند با ارائه مقالات خود حداکثر تا تاریخ دهم تیرماه سال جاری در موضوعات جنگ و دفاع در آموزه‌های دینی، دفاع در اندیشه فقهی امام خمینی(ره)، مبانی نظری جنگ و دفاع، مشروعیت دفاع در حقوق بین‌الملل، اندیشه‌های دفاعی، ضرورت و بایسته‌ها، قیام‌های مردمی علیه حکام جائر منطقه، بیداری اسلامی، دفاع مقدس، کاستی‌ها و بایستی‌ها، رابطه دفاع مقدس و بیداری اسلامی، دفاع از آغاز تا پایان (پذیرش قطع نامه 598) و عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی پذیرش قطع نامه 598، در این همایش شرکت کنند.