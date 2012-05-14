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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۱۰

کمالی خبر داد:

دستگیری حفاران غیر مجاز میراث فرهنگی در گرمسار

دستگیری حفاران غیر مجاز میراث فرهنگی در گرمسار

گرمسار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گرمسار گفت: ماموران یگان حفاظت میراث این شهرستان برای دومین بار در سال جاری یک گروه دیگر از حفاران غیر مجاز را دستگیر کردند.

مهوش کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی گرمسار با تلاش مستمر و پیگیری نامحسوس یک گروه سه نفره شامل دو فرد بومی و یک نفر افغانی را در یک منزل شخصی واقع در شهر آرادان دستگیر کردند.

وی یادآور شد: از این افراد تعدادی آلات و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

کمالی اظهار داشت: دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: در یک ماه گذشته نیز ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی گرمسار پس از حضور یکی از محوطه های  باستانی گرمسار یک گروه سه نفره از حفاران غیر مجاز را که در حال حفاری بودند دستگیر کردند.
 

کد مطلب 1602458

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