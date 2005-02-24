خبرگزاري "مهر" - گروه حوزه و دانشگاه : در اين شماره از فصلنامه آموزش مهندسي ايران كه با محوريت آموزش محيط زيست و اهميت آن منتشر شده است عناويني چون آيين نامه ساختماني حمورابي، آموزش ركن اساسي ارتقاي فرهنگ محيط زيست، ضرورت آموزش هاي زيست محيطي براي مديران و مسئولان كشور، ملاحظاتي در مورد آزمايش هاي عمومي براي كاهش برخي از مشكلات زيست محيطي كشور، مطالعه موردي پارك ملي لار، آموزش مهندسي زيستي، ارزيابي اشتغال زنان در رشته هاي فني و مهندسي، فرار مغزها (تاريخچه)، گفت وگو با دكتر محمدمهدي سپهري، واژه هاي تخصصي مهندسي مواد و متالورژي و ... به چشم مي خورد.

فصلنامه آموزش مهندسي ايران به صاحب امتيازي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، مدير مسئولي دكتر محمود يعقوبي و سردبيري دكتر پرويز دوامي منتشر مي شود.