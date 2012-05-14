ایران مستقل ترین کشور جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه عصر دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: آمریکاییها در سخنرانی های خود در کشورشان ، از مردم ایران به به عنوان نیروی پرکار و تلاشگر یاد می کنند.



وی اظهار داشت: آمریکا درصدد آن است تا ارزشهای کشور خود را بر ما تحمیل کند و بر ما مسلط شوند کند زیرا ما ارزش های آنها را درکشور ایران اسلامی قبول نداریم و نمی پذیریم.



مشاور وزارت امور خارجه افزود: اگر رفتارهای دیپلماتیک ایالت متحده خوب بوده چرا یک میلیون نفر در قبرستان قاهره زندگی می کنند.



قدیری ابیانه با اعلام اینکه غربی ها تصورمی کنند که کشور نفت خیز نباید تولید ثروت کند، گفت: درآمد حاصل از مواد نفتی باید صرف هزینه های عمرانی کشور شود.



وی با اعلام اینکه وابستگی اقتصادی کشور ما فروش نفت است، افزود: کل صادرات نفتی ما ماهانه به ازای هر نفر 48 هزار تومان است.



ابیانه افزود: آمریکا برای برقرای رابطه با ایران بیشتر به دنبال منافع بوده و ما هیچ ضرورتی نمی بینیم که با این کشور رابطه برقرار کنیم.

قدیری با اعلام اینکه کشور ما پرچم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد بیان داشت: به استقلال کشور خود افتخار می کنیم و ما یک کشور روبه رشد و پیشرفت هستیم و با شناخت از دشمن خود ما را هرگز دوست فرض نکنند.