به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قادری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش، سنگ بنای نوسازی انسانی است و نوسازی آموزشی یکی از ارکان مهم توسعه‌همه جانبه محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: آموزش جامع فوریت‌های پزشکی در پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی از دیگر شاخص‌های مهم توسعه کلان مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی است.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: به‌منظور دستیابی به اهداف آموزش مرکز، با ترسیم چشم‌اندازهای آینده، بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی و تعیین چالش‌های این حوزه، برنامه‌ عملیاتی جدید حوزه آموزش طراحی شد.

وی اضافه کرد: در این مدل آموزشی جدید، بدون آنکه اهمیت دانش و اطلاعات علمی فراموش شود، بیش از فراگیری اطلاعات محض بر دانش کارآمد و مهارت‌های عملی تکیه شده است.

وی ادامه داد: در این برنامه‌‌عملیاتی، فردی با عنوان رابط آموزش در هر پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی تعیین شد که به‌عنوان واسط بین مسئول آموزش شهرستان و پرسنل پایگاه عمل می‌کند.

قادری با بیان اینکه در این مدل آموزشی، شرح وظایفی برای رابط آموزشی در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در این ساختار، زنجیره‌آموزشی به خوبی تکمیل می‌شود و تمام دستورالعمل‌های آموزشی به راحتی در دسترس کارکنان پایگاه قرار می‌گیرد.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: این مدل آموزش فوریت‌های پزشکی برای نخستین بار در کشور از سوی واحد آموزش فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تهیه شد و در مرحله اول به‌صورت آزمایشی در شهرستان اصفهان اجرا می‌شود و پس از آن میزان اثربخشی طرح مورد ارزیابی کارشناسان قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح رابطان آموزشی پایگاه‌ها، زنجیره‌آموزشی فوریت‌های پزشکی کشور تکمیل می‌شود.