هنر و ادبیات ایران در سالهای اخیر از دشمن شناسی غفلت کرده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمانشاه، سومین جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری عصر امروز در مجتمع انتظار کرمانشاه با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه آغاز به کار کرد.

تمامی تولیدات هنری با کیفیت در تهران متمرکز نیست

در ابتدای این مراسم و پس از افتتاح نمایشگاه تولیدات هنری و ادبی مراکر حوزه هنری، غلامرضا قاسمی دهشاهی دبیر این جشنواره در سخنانی با اشاره به اینکه این جشنواره از نظر تنوع آثار شرکت داده شده در آن در نوع خود در کشور بی نظیر است گفت: بسیاری از مردم و مدیران فرهنگی تصور می کنند که تمامی فعالیت ها و تولیدات هنری در کشور ما در پایتخت تجمیع شده است در حالی که در همه جای ایران هنرمندانی وجود دارند که می توانند در قواره ملی به تولید آثار هنری دست بزنند.

وی همچنین از حضور بیش از 4900 اثر در این دوره از این جشنواره خبر داد و گفت: آثار رسیده به این دوره از جشنواره توسط 77 داور مورد بررسی قرار گرفته اند و در طول برگزاری این جشنواره چهار روزه، در 13 نقطه از کرمانشاه به اجرا و نمایش عمومی در خواهند آمد.

فرهنگ و هنر مستعدترین حوزه برای ترویج فرهنگ تولید ملی است

محسن مومنی شریف نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به برگزاری سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در سال تولید ملی گفت: وقتی سخن از تولید ملی به میان می آید همه ما ذهنمان به سمت اقتصاد حرکت می کند در حالی که در عرصه های فرهنگی و هنری از مزیت نسبی بیشتری برای تولید ملی برخوردار هستیم.

وی افزود: موضوع فرهنگ در بخش های وسیعی از کشور از تولید ملی و ایرانی برخوردار شده است و باید سعی کرد با افزایش این موضوع ذائقه مخاطب ایرانی را به سمت خواست آن تغییر داد.

رئیس حوزه هنری در ادامه با اشاره به شرایط حاکم بر جهان معاصر افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی 2 سال پیش از این اعلام داشتند که دنیا به سمتی در حال حرکت است که در آن تنها ملت های هوشیار موفق خواهند بود و من امروز با نگاهی به وضعیت موجود در حوزه فعالیت های فرهنگی در کشورمان به نوعی احساس نگرانی می کنم و فکر می کنم که به نوعی نسبت به موضوع تحولات موجود در جهان امروز در عرصه تولید هنری بی اعتنا هستیم.

مومنی ادامه داد: موضوع دشمن شناسی در ادبیات و سینمای ما بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است و در کنار آن ما مکررا آدم هایی را می بینیم که سعی دارند القا کنند دشمن شناسی نوعی داشتن توهم توطئه است و دائم در صدد نفی وجود آن هستند. اما ما دشمن مشخصی به نام استکبار جهانی داریم که برای اثبات دشمنی خود با ما همه کار کرده است و ما برای معرفی او به مردم خود هیچ کاری نکرده ایم.

وی افزود: کجای ادبیات و سینمای ما در سال های اخیر به موضوع دشمن شناسی توجه داشته است؟ این در حالی است که به گفته یکی از نویسندگان و محققان کشورمان که برای انجام پژوهشی در سال 72 به انگلستان سفر کرده بود تنها تا آن سال 1200 رمان در ضدیت با کشور ما تالیف شده است.

مومنی اظهار امیدواری کرد حوزه هنری در ادامه روند فعالیت خود در دو سال گذشته در سال جاری بتواند در حوزه تولید فرهنگی مناسب حرکت های قابل توجهی در این راستا داشته باشد.

هنر مفید هنری است که موجب بالیدن و تحول انسان شود

دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه نیز آخرین سخنران این مراسم بود که در سخنان با اشاره به سوابق تاریخی استان کرمانشاه اظهار کرد: انشسان به دنیا نمی آید که لختی بیاساید و برای بودن او در جهان بدون شک فلسفه دیگری وجود داشته و دارد و آن چیزی جز شکر گذاری از نعمات خداوندی نیست.

وی افزود: هنر امری است که در ذات همه مخلوقات خداوند وجود دارد و هنری را می توان کامل دانست که انسان را به کرامت برساند نه اینکه او را به سمت ذلت رهسپار کند.

هاشمی ادامه داد: هنر باید انسان را بالنده کرده و به او چهره ای مردمی ببخشد و تنها چنین هنری است که می تواند انسان را متحول کند.

هاشمی همچنین تاکید کرد: در جهان امروز و با توجه به حجم وسیعی از عناد که جامعه جهانی نسبت به کشور ما دارد، هنرمندان ما باید هر چه بیشتر به سمت تولید آثاری حرکت کنند که عزت و استقلال ایران را برای مردم ما و جهانیان ترسیم کند.