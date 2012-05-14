22 آب بندان فومن و شفت ماهی دار شد/ لزوم صیانت از رودخانه سفیدرود

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد آب بندان امسال در شهرستانهای مزبور طی دو مرحله به مساحت کل 53.3 هکتار ماهی دار شده است.

وی اظهارداشت: شهرستان شفت به تعداد 9 آب بندان به مساحت 44.5 هکتار و شهرستان فومن به تعداد هشت آب بندان به مساحت 8.8 هکتار در راستای طرح ماهی دار کردن آب بندانهای استان هرساله به صورت رایگان از سوی شیلات گیلان ماهی دار می شوند.

مدیرکل شیلات گیلان ادامه داد: رودخانه سفید رود بزرگترین رودخانه حوزه جنوبی دریای خزر است که با میانگین دبی چهار میلیارد متر مکعب در سال بیشترین سهم آب دهی را در میان رودخانه های شمال کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این رودخانه به غیر از اهمیت خاص هیدرولوژیکی به دلیل اینکه زایشگاه بسیاری از انواع ماهیان استخوانی و خاویاری رود کوچ دریای خزر است از موقعیتی خاص و استراتژیک برخوردار است.

سعیدی گفت: هر سال مراکز بازسازی ذخایر آبزیان شیلات استان با هدف تامین مولدین مورد نیاز برای تکثیر مصنوعی، تولید و احیای ذخایر گونه های ماهیان موجود در پیرامون مصب سفید رود مستقر می شوند.

وی یادآورشد: با هماهنگیهای گسترده به عمل آمده با فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه، محیط زیست، مدیریت امور ماهیان خاویاری استان و سایر نهادهای دست اندرکار، اکیپ صید مجتمع تکثیر و بازسازی ذخایر شهید دکتر بهشتی رشت از شانزدهم اسفند ماه سال گذشته در این منطقه استقرار یافته و فقط در 35 روز بیش از 10 هزار قطعه مولد ماهی سفید مشتمل بر شش هزار و 639 قطعه ماهی نر و سه هزار و 642 قطعه ماهی ماده جمع آوری کرده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیش از 100 درصد رشد داشته است.