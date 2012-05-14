150نفر از زرآباد برای شرکت درمراسم سالگرد ارتحال امام (ره) عازم مرقدمطهر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی عصر دوشنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) و کمیته های فرهنگی و اوقات فراغت بخش زرآباد اظهار داشت: تمامی ادارات باید همکاری لازم را در خصوص اعزام کاروان های زیارتی به حرم مطهر امام خمینی (ره) انجام دهند.

وی گفت: به مناسبت گرامیداشت سوم خردادماه سالروز آزاد سازی خرمشهر، همایش پیاده روی عمومی از محل میدان بسیج تا میدان کوثر بخش زرآباد برگزار می شود.

وی افزود: محفل شب شعر ولایت نیز هفته آینده با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان و جمعی از شعرای استانی در بخش زرآباد برگزار می شود.

شهردار زرآباد نیز در این جلسه بیان داشت: به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) شاهد برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برتر کشوری و استانی در این شهر خواهیم بود.

عبدالطیف بارانی گفت: امسال به صورت مستمر در تعطیلات تابستانی دو پایگاه اوقات فراغت با برگزاری کلاسهای هنری، آموزش زبان، رایانه و قرآن پذیرای علاقمندان هستند.