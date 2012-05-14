  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۴۳

شجاعی:

150نفر از زرآباد برای شرکت درمراسم سالگرد ارتحال امام (ره) عازم مرقدمطهر می شوند

150نفر از زرآباد برای شرکت درمراسم سالگرد ارتحال امام (ره) عازم مرقدمطهر می شوند

زرآباد - خبرگزاری مهر: بخشدار زرآباد گفت: 150 نفر از مردم این بخش با سه دستگاه اتوبوس در قالب کاروانهای زیارتی برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) عازم مرقد مطهر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی عصر دوشنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) و کمیته های فرهنگی و اوقات فراغت بخش زرآباد اظهار داشت: تمامی ادارات باید همکاری لازم را در خصوص اعزام کاروان های زیارتی به حرم مطهر امام خمینی (ره) انجام دهند.

وی گفت: به مناسبت گرامیداشت سوم خردادماه سالروز آزاد سازی خرمشهر، همایش پیاده روی عمومی از محل میدان بسیج تا میدان کوثر بخش زرآباد برگزار می شود.

وی افزود: محفل شب شعر ولایت نیز هفته آینده با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان و جمعی از شعرای استانی در بخش زرآباد برگزار می شود.

شهردار زرآباد نیز در این جلسه بیان داشت: به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) شاهد برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برتر کشوری و استانی در این شهر خواهیم بود.

عبدالطیف بارانی گفت: امسال به صورت مستمر در تعطیلات تابستانی دو پایگاه اوقات فراغت با برگزاری کلاسهای هنری، آموزش زبان، رایانه و قرآن پذیرای علاقمندان هستند.

وی افزود: عملیات ساخت مجتمع تفریحی در روستای گردشگری درک در بخش زرآباد نیز آغاز شده است.

کد مطلب 1602525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها