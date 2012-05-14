موافقت با توافقنامه امنیتی در نشست شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایان یافت.



یکی از مهمترین مسائلی که در این نشست بررسی شد، موضوع اتحاد میان عربستان و بحرین بود.



عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پایان این نشست در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان شرکت کرد.



الزیانی گفت : تمام اعضای شورای همکاری خلیج فارس با توافقنامه امنیتی موافقت کرده اند.



وی همچنین اعلام کرد در نشست ریاض با حمایتهای مالی از کشورهای مغرب و اردن به مدت پنج سال موافقت شد.

