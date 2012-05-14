به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایان یافت.
یکی از مهمترین مسائلی که در این نشست بررسی شد، موضوع اتحاد میان عربستان و بحرین بود.
عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پایان این نشست در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان شرکت کرد.
الزیانی گفت : تمام اعضای شورای همکاری خلیج فارس با توافقنامه امنیتی موافقت کرده اند.
وی همچنین اعلام کرد در نشست ریاض با حمایتهای مالی از کشورهای مغرب و اردن به مدت پنج سال موافقت شد.
سرکوب فراگیر می شود؛
موافقت با توافقنامه امنیتی در نشست شورای همکاری خلیج فارس
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست سران این شورا از موافقت تمام اعضا با توافقنامه امنیتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایان یافت.
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