521 میلیون ریال کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش جودکی در این رابطه اظهار داشت: تعزیرات حکومتی لرستان طی یک ماهه فروردین امسال مقادیر زیادی کالای قاچاق به ارزش بیش از 521 میلیون ریال به نفع دولت ضبط و متهمین را به پرداخت جریمه محکوم کرده است.

وی افزود: این مقدار کالا شامل دو دستگاه موتور سیکلت، مقادیر زیادی البسه و پتو، لوازم آرایشی بهداشتی، مواد غذایی و همچنین تعداد 217هزار و 600 نخ انواع سیگار قاچاق به ارزش بالغ بر 521 میلیون ریال بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان یادآور شد: در این راستا پس از طی مراحل قانونی و صدور آرای صادره از سوی شعب تعزیرات حکومتی لرستان علاوه بر ضبط این مقدار کالا به نفع دولت متهمین در مجموع به پرداخت حدود 600 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

محکومیت عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی

شعبه چهارم بدوی و ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی خرم آباد عرضه کننده و خریدار 30000 لیتر نفت و گاز(گازوئیل) تغلیظ شده را به پرداخت جریمه های سنگین در حق دولت محکوم کردند.

داریوش جودکی مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان در این باره گفت: مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد حین کنترل محور جنوب به تهران یک دستگاه کامیون نفتکش حامل 30000 لیتر گازوئیل را به اتهام عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی توقیف و در اختیار شرکت نفت لرستان قرار دادند.

وی ادامه داد: شرکت نفت نیز پس از انجام تحقیقات و آزمایشات لازم ضمن تایید تخلف با تشکیل پرونده ای از تعزیرات حکومتی لرستان تقاضای رسیدگی و برخورد با متهمین را داشتند.

جودکی گفت: در این راستا و پس از تشریفات قانونی و احراز تخلف عرضه خارج از شبکه توسط فروشنده و تخلف عدم رعایت ضوابط و مقررات توزیع از سوی خریدار رای قانونی صادر و به موجب آن فرد متخلف به اتهام فروش و عرضه خارج از شبکه 30 هزار لیتر نفت و گاز به پرداخت بیش از 724 میلیون و 902 هزار ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: همچنین خریدار کالای مذکور به اتهام عدم رعایت ضوابط و مقررات توزیع به پرداخت 400 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.