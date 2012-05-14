تبدیل تالار فخرالدین اسعد گرگان به سالن اصلی تئاتر/ حمایت از طنز فاخر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه دوشنبه در مراسم اردیبهشت تئاتر و بزرگداشت روز تئاتر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی گفت: با تبدیل این تالار به سالن اصلی تئاتر شهر، به طور منظم هفته ای یک نمایش در آن به روی صحنه می رود و از مکانی برای سمینار و سمینهارها دور خواهد شد.

وی افزود: در گام اول و پس از بازدید از سوی وزارتخانه یک میلیارد ریال برای نوسازی سیستم صوتی و تقویت نور سالن تخصیص خواهد یافت.

منتظری ادامه داد: از دیگر برنامه هایی که در سال 91 در بخش هنرهای نمایشی در استان اجرا خواهد شد، آموزش عمومی تئاتر در چهار شهرستان با عنوان پایگاه آموزشی تئاتر است.

وی اذعان داشت: اگر آموزش به صورت جدی صورت نگیرد، تنها شاهد رشد شمارگان جشنواره ها خواهیم بود و در کیفیت انها تاثیری نخواهد داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در ادامه گفت: این دوره های آموزشی با حضور استادان و تحصیلکرده های استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای حمایت از تئاتر استان، هر شهرستان موظف شده است تا پایان سال حداق ماهانه یک اثر نمایشی روی صحنه ببرد .

منتظری یادآور شد: با توجه به تاکید رهبر بر حوزه تولید ملی و ارتقای بهره وری و کیفیتی، هنرمندان بخشهای مختلف تئاتر باید به این عرصه ورود پیدا کنند و پاسخی شایسته به این نیاز در کشور بدهند.

حمایت از آثار طنز فاخر

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه های سال 91 در استان، حمایت از آثار طنز فاخر و شایسته است، این آمادگی در استان وجود دارد که ماهانه در هر شهرستان یک اثر طنز فاخر به روی صحنه برود، در شادمانه ها نیز هنرمندان این عرصه باید روشهای جایگزین را معرفی کنند.

منتظری اضافه کرد: همچنین آثاری که در زمینه های آسیب های اجتماعی و نیازهای معنوی باشند، از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد حمایت قرار می گیرند.

وی در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی در مساجد،نیز از دیگر برنامه های امسال ماست، در هر شهرستن دو گروه نمایشی در مساجد تشکیل می شوند و این 30 گروه متناوبا نمایش های خود را در شهرستان های مختلف اجرا می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: در سراسر کشور متون شایسته و فاخر نمایشی محدود است و باید از این آثار حمایت کنیم، در استان آمادگی چاپ و انتشار متون نمایشی به صورت متون گروهی و انفرادی وجود دارد.

منتظری گفت: در سال 91 میزبان دو رخداد بزرگ آیین های عاشورایی و اولین جشنواره تئاتر ملی آیات هستیم که این جشنواره با مضامین دینی برگرفته از آیات و احادیث برگزار می شود.

آمادگی برای اعزام گروههای نمایش به خارج

وی با اشاره به حضور گروه های نمایشی استان در خارج از کشور گفت: آمادگی کامل برای اعزام گروه های نمایشی با آثار فاخر، به کشورهای فارسی زبان خصوصا در بخش آیینی است.

در ادامه این مراسم پیام قادر آشنا، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی کشور توسط امیر آتشانی و بیانیه جان مالکویچ به مناسبت روز جهانی تئاتر توسط پرویز کامرانی قرائت شد.