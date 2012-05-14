پیروزی مدافع قهرمانی در اولین دیدار فینال/ شکست پتروشیمی و پیروزی فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از امروز دوشنبه آغاز شد که طی آن در بندر امام تیم مهرام، مدافعان عنوان قهرمانی موفق شد نخستین دیدار مرحله نهایی مقابل پتروشیمی را به سود خود تمام کند.

در اصفهان نیز دیدار اول میان دو تیم فولاد ماهان و دانشگاه آزاد برای تعیین تیم سوم جدول رده بندی برگزار شد که طی آن تیم میزبان با 25 امتیاز اختلاف حریف خود را شکست داد.

نتیجه دیدارهای نخست مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:

مرحله فینال

* پتروشیمی بندر امام 73 - مهرام تهران 81

مرحله رده بندی

* فولاد ماهان اصفهان 74- دانشگاه آزاد 49

مرحله فینال و رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 3 از 5 برگزار می شود.

دیدارهای دوم این مرحله از مسابقات فردا در بندر امام و اصفهان پیگیری خواهد شد.