مرگ کارگر ساختمانی زیر آوار / سقوط خاور از روی پل

مرگ کارگر بر اثر ریزش آوار

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه، تخریب غیر اصولی ساختمان دو طبقه مرگ کارگر 16 ساله را در جنت آباد جنوبی در پی داشت.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت 18 و 24 دقیقه دیروز با دریافت خبر ریزش آوار بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 27 را به محل حادثه در بلوار جنت آباد جنوبی، لاله غربی اعزام کرد.

مسلم نیکو منش افسر آماده منطقه چهار با اشاره به غیر اصولی بودن روش تخریب ساختمان گفت: در این ساختمان دو طبقه در حال تخریب دو کارگر جوان در حال تخریب قسمتی از دیواره های خر پشتک ساختمان بودند که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی قسمتی از دیوار و سقف خر پشته ریزش کرد.

وی افزود: در این حادثه یکی از کارگران در زیر آوار گرفتار شده بود که آتش نشانان در یک عملیات سریع پس از ایمن سازی محل کارگر جوان را از زیر آوار خارج کردند که پس از معاینه عوامل اورژانس مرگ وی تایید شد.

آتش سوزی در انبار لوازم رایانه

در عملیاتی دیگر، آتش نشانان شعله های آتش را که قسمتی از انباری 2000 متری را در بر گفته بود مهار و خاموش کردند.

آتش‌نشانان ایستگاه 25 و 43 ساعت 20 و 44 دقیقه دیروز پس از اطلاع از این حادثه ، خود را به محل حادثه در شهرک غرب، خیابان ایران زمین اعزام کرد. در یکی از اتاق های 50 متری انبار متروکه ای به مساحت 2000 متر مربع که دارای اتاق های متعددی بود مقداری تجهیزات اسقاط رایانه دچار آتش سوزی شده و شعله ور بود.

آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل به دلیل عدم دسترسی به فضای انبار با بکارگیری دستگاه برش حفاظ پنجره انبار را برش داده و و موفق شدند شعله های آتش را مهار و خاموش کردند.

آتش نشانان همچنین پس از تخلیه دود حاصل از آتش سوزی داخل انبار با استفاده از دستگاه فن فشار قوی، به ماموریت خود پایان دادند.

واژگونی مرگبار خودروی سواری

واژگونی خودروسواری در بزرگراه یادگارامام(ره) باعث مرگ یکی از سرنشینان آن از دیگر حوادث مهم 24 ساعت گذشته بود

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 22 و 23 دقیقه شب گذشته با دریافت خبر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری با 5 سرنشین، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 10 را به محل حادثه در بزرگراه یادگار امام(ره)، حدفاصل بلوار مرزداران اعزام کرد.

فرهاد امیرسرداری، فرمانده آتش نشانان اعزامی با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی دیگر سرنشینان خودرو سواری گفت: در این حادثه یک راننده مرد و دو مسافر خانم 30 و23 ساله، به همراه دو دختر بچه 3 و 5 ساله حضور داشتند که به دلیل سرعت بالا و عدم تسلط راننده در کنترل خودرو دچار حادثه شدند. این خودرو پس از واژگونی فاصله زیادی روی زمین کشیده شده و در نهایت متوقف شده بود.

وی درباره وضعیت جسمانی و سلامت حادثه دیدگان گفت: چهار سرنشین این خودرو بلافاصله توسط شهروندان و نیروهای آتش نشانی به مراکز درمانی اعزام شدند اما یکی دیگر از سرنشینان متاسفانه به دلیل ضربات شدید و خونریزی بالا پیش از حضور اورژانس جان خود را از دست داد.

سقوط خاور از روی پل

در آخرین حادثه ، سقوط یک دستگاه خاوراز کنار پل در اتوبان آزادگان، مرگ راننده آن را در پی داشت.

ساعت 11 و 35 دقیقه امروز با دریافت خبر سقوط خاور و گرفتار شدن راننده آن بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 21وگروه نجات2وجرثقیل 15تن را به محل حادثه در بزرگراه آزادگان، مسیر شرق به غرب اعزام کرد.

در نخستین بررسی ها مشخص شد، خاور پس از سقوط و واژگون شدن، سمت راست اتوبان آزادگان متوقف شده بود و بر اثر این حادثه راننده خاور جان خود را از دست داد .

گازوئیل خودرو در سطح بزرگراه پخش و راه بندان شدیدی را در بزرگراه بوجود آورده بود که آتش نشانان بی درنگ در یک عملیات حساس پس از ایمن سازی محل حادثه با استفاده از جرثقیل خودروی خاور را به حالت اولیه برگردانده وبه مکان امن انتقال داده و پس از پاک سازی و ایمن سازی محل و باز کردن مسیر عبور و مرور خودرو ها به ماموریت خود پایان دادند .

