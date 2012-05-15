10 داستان کودکانه درباره امام هفتم به ناشر سپرده شد

محمد پوروهاب نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چندی پیش مجموعه 10 جلدی داستان‌های مربوط به شخصیت امام موسی کاظم (ع) را به انتشارات قدیانی تحویل دادم. کتاب‌هایی که به این ناشر تحویل داده‌ام در یک پروژه بزرگ جا می‌گیرند که قرار است درباره امامان معصوم منتشر شود.

وی افزود: در این پروژه هر نویسنده درباره یک معصوم می‌نویسد و در واقع 14 نویسنده در این پروژه شرکت دارند و هر معصوم هم 10 کتاب داستان خواهد داشت. هر کتاب از این مجموعه یک عنوان مستقل و جداگانه برای خود دارد و مخاطبان کتاب‌های این پروژه هم کودکان هستند.

پوروهاب ادامه داد: در این پروژه، نگارش 10 داستان درباره امام موسی کاظم(ع) به من سپرده شد. من هم سعی کردم داستان‌ها را به سادگی بیان نکنم و یک شخصیت کودک هم به همه آنها اضافه کردم تا کار تصویرگری هم روان‌تر بشود و فهم داستان‌ها هم راحت‌تر شود. 10 داستانی که برای این کتاب ها نوشته‌ام، نسبت به داستان‌های پیشینم، فضاسازی‌های بیشتری دارند و همان طور هم که اشاره کردم در هر داستان یک شخصیت کودک را وارد کرده‌ام. داستان میلاد و شهادت امام هفتم هم در این مجموعه جا ندارند چون اگر این دو داستان را وارد مجموعه می‌کردیم، زندگینامه نوشته بودیم. 10 کتاب من در این مجموعه در حال حاضر، در مرحله تصویرگری هستند.

این نویسنده درباره آثار دیگرش گفت: کتاب «خان هشتم» هم اثر دیگری است که در آستانه چاپ قرار دارد و قرار است توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شود. مهدی اخوان ثالث شعری با همین عنوان دارد و مرگ رستم را در آن تصویر کرده است. من عنوان کتاب را با الهام از همین شعر اخوان ثالث انتخاب کرده‌ام.

وی در ادامه گفت: داستان کتاب هم درباره مرگ رستم به دست برادرش شغاد است. اما داستان را طوری نوشته ام که مخاطبان کتاب یعنی نوجوانان، در ابتدا متوجه نمی شوند که قربانی رستم است و فکر خواهند کرد که اوست که پیروز خواهد شد. چنین داستانی کشش لازم برای کودکان را ندارد و آن را برای نوجوانان بازنویسی کردم.

پوروهاب گفت: این کتاب باید تا به حال منتشر می شد ولی این امر با تاخیر روبرو شده است و در انتظار چاپ «خان هشتم» هستم.