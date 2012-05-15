کشف سنگ تاریخی در بردستان/ مسئولان میراث پیگیری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پیش در جریان زیرسازی برای احداث خیابانی در منطقه بردو واقع در بردستان شهرستان دیر استان بوشهر در حالیکه ماشین آلات راه‌سازی در حال برداشت خاک و عملیات زیر سازی بودند، متوجه تخته سنگی در زیر خاک می‌شوند.

این تخته سنگ که به نظر مسئولان، تاریخی به نظر می رسد، به شهرداری بردستان منتقل می‌شود ولی تا کنون برای انتقال، تحقیق و برسی آن اقدامی از جانب میراث فرهنگی صورت نگرفته است.

لبه‌های برش خورده و همچنین شکل و اندازه این تخته سنگ به نوعی بیانگر تاریخی بودن این سنگ است و به نظر می‌رسد این سنگ، یا سرستون یا زیر ستون باشد.

در صورت تحقق این احتمال و با توجه به ریشه تاریخی- باستانی بُردو و بردستان، می‌توان به وجود قلعه یا چیزی شبیه به آن در گذشته این منطقه امیدوار شد که این موضوع نیز، زیاد دور از ذهن نیست.

با توجه به زبان و گویش مردم این دیار که ریشه در تاریخ ایران دارد، به نحوی می توان بین این موضوع و تاریخی بودن منطقه و همچنین تخته سنگ کشف شده، ارتباط و تناسب ایجاد کرد و به همین علت می‌طلبد که باستان شناسان و دیگر سازمان‌های ذیربط برای تحقیق و بررسی عازم منطقه شوند.

قلعه تاریخی بردستان در حال تخریب است



شهردار بردستان ضمن تائید این موضوع به خبرنگار مهر گفت: بنا به روایت تاریخ، بُردو و بردستان قدمتی باستانی دارند که این را می‌توان از وجود مسجد و قلعه تاریخی بردستان فهمید.

ارسلان حصیری با بیان این موضوع که سه، چهار ماه از پیدا شدن این تخته سنگ می‌گذرد، افزود: متاسفانه تا کنون هیچ شخص و یا گروهی از جانب میراث فرهنگی برای تحقیق و بررسی در این خصوص به ما مراجعه نکرده است.

وی ضمن انتقاد از میراث فرهنگی استان اذعان داشت: پیدا شدن این تخته سنگ می تواند خبر از وجود قلعه یا آثار تاریخی و یا باستانی دیگری در منطقه دهد.

شهردار بردستان در ادامه گلایه خود از میراث فرهنگی گفت: متاسفانه قلعه تاریخی بردستان در حال تخریب است و متاسفانه هیچ اقدامی برای مرمت و نگه داری آن صورت نمی گیرد.

حصیری تصریح کرد: در صورتی که میراث فرهنگی استان و یا فرمانداری تدابیری برای مرمت، و نگه‌داری قلعه نیاندیشند، طی یکی، دو زمستان پیش رو باید منتظر تخریب کامل آن بود.

مسئولان رغبتی برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی مشاهده نمی‌شود



یکی از اهالی منطقه در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در زمینه حفظ و نگهداری آثار تاریخی، میل و رغبتی از جانب نهادهای ذی‌ربط مشاهده نمی‌شود.

وی ضمن اشاره به پیدا شدن این سنگ گفت: نزدیک به چهار ماه از پیدا شدن این سنگ می گذرد ولی متاسفانه هیچ کس برای تحقیق در محل حاضر نمی شود.

این فرد بومی ادامه داد: در کشورهای دیگر برای این چنین مواردی تمام توان خود را بکار می گیرند تا بتوانند این آثار را حفظ و نگهداری کنند.

وی افزود: از مسئولین امر درخواست داریم که منطقه بردو و بردستان را فراموش نکنند و چنانچه در این زمینه بودجه لازم را ندارند، اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات شهرستانی و یا از استانداری تامین کنند.

به هر حال همه موارد مطرح شده فرضیه‌ای ممکن یا ناممکن است و چنانچه این سنگ، قدمتی تاریخی داشته باشد، می‌تواند با تحقیقات میدانی بیشتر و وسیع‌تر، احیانا به موارد مشابه تاریخی دست یافت و نهایتا قسمت عمده‌ای از صفحات تاریخی گمشده و تاریک منطقه را به تاریخ ایران پیوند زد.

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گزارش: مصطفی صفایی