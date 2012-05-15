زنان باید به جایگاه واقعی خود در جامعه دست یابند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در مراسم تقدیر از بانوان نمونه اداره کل راه و شهرسازی استان همدان اظهار داشت: زنان با فضیلت فرزندان با فضیلتی خواهند داشت و خوبی های مادران در وجود فرزندان جلوه می کند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه متاسفانه بانوان در طول تاریخ مظلوم واقع شده اند، گفت: رسیدن بانوان به جایگاه واقعیشان در اجتماع خوبی های دنیا را دو چندان می کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه زنان نیمی از جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند، گفت: زنان باید در جایگاه ویژه خود که از سوی خداوند برای آنان در نظر گرفته شده، قرار گیرند.

وی به چند حدیث در رابطه با مقام دختر اشاره و عنوان کرد: هر پدر و مادری که دختر خود را خوشحال کنند و بین پسر و دختر خود فرقی نگذارند بهشت بر آنها واجب می شود.