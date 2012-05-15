اعضای تیم تیراندازی خراسان شمالی اعزامی به لیگ دسته یک کشور معرفی شدند

ریحانه مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اعضای تیم 11 نفره تیراندازی با تفنگ و تپانچه بانوان خراسان شمالی برای اعزام به مسابقات لیگ دسته یک کشور معرفی شدند.

وی افزود: بر این اساس در بخش تفنگ بادی 10 متر؛ ندا خراسانی، صدیقه بهشتی زاده، ندا بقایی، معصومه اسکندریان، الهام محمدپور و معصومه حسن زاده 6 تیرانداز تفنگ بادی خراسان شمالی در این مسابقات خواهند بود.

این مسئول اضافه کرد: در بخش تپانچه 10 متر نیز فاطمه عزیزپور، ریحانه مرتضوی، نسیم موحدی، راشل روشن روان و پریسا بقایی 5 تیرانداز استان تپانچه استان هستند.

وی با بیان اینکه مربیگری تیم استان در این دوره از مسابقات لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور بر عهده احمد ظفرجعفرزاده است افزود: جعفرزاده پیش از این مربیگری تیم ملی تیراندازی ایران را بر عهده داشت.

مرتضوی گفت: این مربی تا زمان آغاز رقابت‌ها با استفاده از روش‌های جدید تمرین تیراندازی، سعی در آماده نمودن تیراندازان استان برای حضوری مقتدرانه در لیگ دسته یک کشور دارد.

نایب رییس هیئت تیراندازی خراسان شمالی اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته یک تیراندازی بانوان کشور، پس از اعلام نظر فدراسیون تیراندازی، احتمالا از تیرماه آغاز می‌شود.