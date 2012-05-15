به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد عصر دوشنبه در سومین جلسه کارگروه طرح توسعه کشاورزی گفت: معرفی اراضی مستعد کشاورزی موجب می شود از تعرضات، تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید و از سوی دیگر توسعه شهری با مشکل و محدودیت مواجه نشود و با شناسایی همه جانبه و کارشناسی اراضی، در حریم مسکن و شهرسازی نیز در این راستا استفاده شود.

وی افزود: هیئت وزیران برای تسهیل و تسریع روند اجرای این طرح به استانداران و تبع آن فرمانداران تفویض اختیار کرده است و این امر دال بر ضرورت عملیاتی شدن این طرح است.

افق روشنی پیش روی کشاورزی شهرستان دماوند است

این مسئول بیان داشت: هدف این طرح توسعه و ترویج بیش از پیش کشاورزی و افزایش تولید در بخش های مختلف کشاورزی، خودکفایی و اعتلای کشور است که با این مصوبه افق بسیار روشنی در پیش روی بخش کشاورزی خصوصا در شهرستان دماوند به واسطه زیرساخت های موجود و مزیت نسبی منطقه در این بخش است.

وی این طرح را در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست و با مروری بر مصوبات، بر اهتمام ویژه ادارات شهرستان نسبت به تحقق این امر و اجرای به موقع مصوبات مربوطه در موعد مقرر تاکید کرد.

فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به توسعه جمعیت شهری و لزوم توسعه خدمات شهری در آینده و جلوگیری از ایجاد بن بست ها و موانع، از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی خواست تا با نظرات کارشناسانه دقیق و بررسی تمامی ابعاد و شرایط فعالیت کشاورزی و دامداری و احداث گلخانه و ... اراضی را شناسایی و به دبیرخانه کارگروه طرح توسعه کشاورزی برای هر چه بهتر اجرایی کردن این طرح بزرگ معرفی کنند.

لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌های روستایی

وی در مصوبه ای از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا نسبت به تشکیل تعاونی ها از افراد بومی و تحصیل کرده های رشته کشاورزی اقدام کند و در این راستا برای پرهیز از موازی کاری و تسریع روند فعالیت از تعاونی های روستایی فعلی واجد شرایط نیز برای فعالیت در این طرح بزرگ استفاده شود.

قاسمی فرزاد ادامه داد: آب به عنوان مایه ای حیاتی برای زندگی، نقش بسیار مهمی نیز در عرصه کشاورزی دارد و تأمین آب طرح توسعه کشاورزی نیز فوق العاده حائز اهمیت است، لذا ضرورت دارد ادارات آب و فاضلاب، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تبادل اطلاعاتی در خصوص تأمین منابع آبی این طرح داشته باشند و متفق القول نظرات کارشناسانه خود را اعلام کنند.

وی تعیین میزان آب حاصل از صرفه جویی ناشی از آبیاری قطره ای، شناسایی و سازماندهی چاه های غیرمجاز و تخصیص آب این چاه ها به طرح توسعه کشاورزی را به عهده رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان نهاد و گفت: لازم است تا در کنار اقدامات فوق چاه های غیرمجاز به سرعت شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

پرونده‌هایی که موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشده‌اند شناسایی شوند

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با اشاره به ضرورت بازدید از اراضی مستعد کشاورزی در حریم شهر با حضور تمامی اعضای ستاد و تصمیم اصولی با آینده نگری برای تخصیص اراضی گلخانه و ... اضافه کرد: پرونده هایی که تاکنون موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشده اند شناسایی و به بانک برای در اختیار قرار دادن تسهیلات اعلام و نتایج حاصله در جلسه بعدی بیان شود.