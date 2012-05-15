تقسیم ناعادلانه ثروت در اروپا/ ترس از آینده عامل افزایش خودکشی ها در قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوالی مادر" استاد جامعه شناسی در دانشگاه "باسل" سوئیس در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر" درباره افزایش خودکشی ها در اروپا بخصوص کشورهای جنوب این قاره اظهار داشت: در دو گروه از انسانها دلسردی و ناامیدی بسیار بالاست.

اول در بین جوانانی که سرمایه گذاری زیادی در تحصیلات خود می کنند اما با وجود این هیچ نتیجه ای نمی گیرند.و گروه بعدی نیروهای متخصص از طبقه متوسط جامعه هستند که تخصص کاری خوبی دارند اما ناگهان می بینند که تقاضایی برای تخصص آنها نیست.

وی افزود: هر چقدر درآمد افراد پایین تر باشد به همان اندازه وضعیت سلامت آنها در سطح پایین تری است.

این کارشناس سوئیسی در ادامه بیکاری را از عوامل افسردگی دانسته و اظهار داشت بخصوص افرادی با موقعیت شغلی خوب که سقوط می کنند و از فقدان موقعیت اجتماعی رنج می برند در معرض خطر خودکشی قرار می گیرند.

مردان پیر و جوان بیش از زنان به خودکشی رو می آورند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: اگر نئو لیبرالیسم در جوامع اروپایی غالب شود تشنجات اجتماعی افزایش می یابد و شمار خودکشی ها نیز افزایش می یابد.

این گونه خودکشی ها یک بیماری نیست بلکه عاقبت یک تقسیم احمقانه و بی حساب و کتاب ثروت می باشد. اروپا ثروتمندتر از پیش شده است اما در مسئله تقسیم ثروت مشکل دارد.

اینجا باید سیاستمداران وارد عمل شوند. اگر اروپاییان بار دیگر شجاعت خود را به دست آورده و بتوانند به آینده امیدوار شوند آمار خودکشی ها هم احتمالا مجددا کم می شود.

این پروفسور سوئیسی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: آمار خودکشی ها در ایتالیا و یونان به نسبت هنوز پایین است. در سوئیس و فنلاند میزان خودکشی ها بسیار بالاتر است.

این افزایش خودکشی ها از ترس انسانها نسبت به آینده ناشی می شود.

وی در بخش پایانی این گفتگو بسیاری فاکتورها را در افزایش خودکشی ها در بین شهروندان اروپایی موثر دانسته و اظهار داشت مسائلی از جمله عشق و خانواده و همچنین درجه فرد گرایی و بخصوص کاهش امکانات اجتماعی و همچنین شرایط کاری بد آمار خودکشی ها را افزایش می دهند.