درگیری با القاعده در جنوب یمن/ کشته شدن 22 عضو القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع نظامی یمن اعلام کرد نیروهای امنیتی یمن شب گذشته با اعضای القاعده درگیر شدند، در این درگیری که در محور ابین رخ داد دست کم 22 نفر از عناصر القاعده و شش نفر از نیروهای یمن کشته شدند که در میان آنها شماری از افسران ارتش قرار دارند.

عناصر القاعده در جریان این درگیری برای ممانعت از پیشروی یگانهای نظامی ارتش یمن برخی پایگاه ها و منازل شهروندان یمنی در شهر زنگبار را منفجر کردند.

درگیری با عناصر القاعده در یمن در حالی صورت می گیرد که "جان برینان" مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم هفته جاری برای آگاهی از روند مبارزه با القاعده در یمن به صنعا سفر کرد.