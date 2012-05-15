به گزارش خبرگزاری مهر، "زن امروز، جامعه فردا" عنوان برنامه ای است در رادیو گفتگو که برای نخستین بار در رسانه ملی پایگاهی را برای هم اندیشی مخاطبان هدف و مسئولان تشکیل داده است.



این برنامه در تازه ترین مبحث گفتگومحور خود به بررسی نقش همسری در میان زوج های ایرانی می پردازد و در این رابطه با تقی ابوطالب مشاور مدیرکل سلامت سازمان شهرداری تهران، ابوالفضل آقابابا جامعه‌شناس و فرزانه صداقت آسیب‌شناس اجتماعی گفتگو می کند.