  1. دين، حوزه، انديشه
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

کیفیت نقش همسری در میان زوج‌های ایرانی بررسی می‌شود

کیفیت نقش همسری در میان زوج‌های ایرانی بررسی می‌شود

در برنامه "زن امروز، جامعه فردا" رادیو گفتگو که امروز پخش می شود، با حضور کارشناسان کیفیت نقش همسری در میان زوج های ایرانی بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "زن امروز، جامعه فردا" عنوان برنامه ای است در رادیو گفتگو که برای نخستین بار در رسانه ملی پایگاهی را برای هم اندیشی مخاطبان هدف و مسئولان تشکیل داده است.
 
این برنامه در تازه ترین مبحث گفتگومحور خود به بررسی نقش همسری در میان زوج های ایرانی می پردازد و در این رابطه با تقی ابوطالب مشاور مدیرکل سلامت سازمان شهرداری تهران، ابوالفضل آقابابا جامعه‌شناس و فرزانه صداقت آسیب‌شناس اجتماعی گفتگو می کند.
"زن امروز جامعه فردا" از ساعت 16 روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می شود.
کد مطلب 1602808

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