به گزارش خبرگزاری مهر، "زن امروز، جامعه فردا" عنوان برنامه ای است در رادیو گفتگو که برای نخستین بار در رسانه ملی پایگاهی را برای هم اندیشی مخاطبان هدف و مسئولان تشکیل داده است.
این برنامه در تازه ترین مبحث گفتگومحور خود به بررسی نقش همسری در میان زوج های ایرانی می پردازد و در این رابطه با تقی ابوطالب مشاور مدیرکل سلامت سازمان شهرداری تهران، ابوالفضل آقابابا جامعهشناس و فرزانه صداقت آسیبشناس اجتماعی گفتگو می کند.
"زن امروز جامعه فردا" از ساعت 16 روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می شود.
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