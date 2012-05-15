تساوی، پل صعود استقلال به مرحله بعد/ انتقام از تیم یک امتیازی گروه!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه به پایان می رسد و تیم فوتبال استقلال آخرین نماینده ایران در ازبکستان به مصاف نسف قارشی می رود. استقلال در حالی خارج از خانه روبروی نماینده ازبکستان قرار می گیرد که با توجه به شرایط جدول و امتیازات سایر حریفان فقط به یک تساوی نیاز دارد.

استقلال در حال حاضر با هشت امتیاز در رده دوم جدول گروه خود قرار دارد و نسف قارشی هم با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. نکته جالب اینکه نسف قارشی تک امتیاز خود را در بازی رفت برابر استقلال و در ورزشگاه آزادی گرفته است. شاگردان پرویز مظلومی کارشان را در لیگ برتر به عنوان تیم سوم به اتمام رساندند تا تمام تمرکزشان متوجه بازی با نسف قارشی باشد. البته استقلالی‌ها بعد از دیدار با نفت تهران دست به اعتصاب زده و یک جلسه تمرین را تعطیل کردند تا اوضاع در این باشگاه چندان هم آرام و روبراه به نظر نرسد.

در دیگر دیدار این گروه الجزیره امارات به مصاف الریان قطر می رود. طبق برنامه این مسابقه 5 دقیقه زودتر از بازی استقلال با نسف شروع می‌شود. الجزیره صعود خود را به مرحله بعد با عنوان تیم نخست گروه، مسجل کرده است و به نظر می رسد به همین خاطر سرمربی این تیم اماراتی از بازیکنان ذخیره خود در آخرین بازی استفاده کند. الریان 6 امتیازی در صورتی می‌تواند به مرحله بعد برود که علاوه بر پیروزی مقابل الجزیره، چشم انتظار شکست استقلال باشد.

استقلال با کسب یک مساوی در ازبکستان امتیاز خود را به 9 می رساند و الریان هم با پیروزی مقابل الجزیره 9 امتیازی می‌شود، اما به خاطر قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا و محاسبه بازی رو در رو، در صورت بروز این اتفاق نماینده ایران بعد از الجزیره به دور بعد می‌رود.

برنامه روز پایانی مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان به شرح زیر است:

چهارشنبه - 27/2/91

گروه A:

* الریان قطر - الجزیره امارات، ساعت 18:55، ورزشگاه الریان

* نسف قارشی ازبکستان - استقلال ایران، ساعت 19، ورزشگاه قارشی

جدول رده بندی:

1- الجزیره امارات 13 امتیاز 2- استقلال ایران 8 امتیاز 3- الریان قطر 6 امتیاز 4- نسف قارشی ازبکستان یک امتیاز

گروه B:

* بنی یاس امارات - پاختاکور ازبکستان، ساعت 19:20، ورزشگاه بنی یاس

* العربی قطر - الاتحاد عربستان، ساعت 21، ورزشگاه العربی

جدول رده بندی:

1- الاتحاد 13 امتیاز 2- بنی یاس 8 امتیاز 3- پاختاکور 7 امتیاز 4- العربی صفر امتیاز

گروه E:

* بنیاد کار ازبکستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ساعت 17، ورزشگاه بنیادکار

* گامبا اوزاکا ژاپن - آدلاید یونایتد استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه گامبا اوزاکا

جدول رده بندی:

1- آدلاید 10 امتیاز 2- پوهانگ استیلرز 9 امتیاز 3- بنیادکار 7 امتیاز 4- گامبا اوزاکا 3 امتیاز

گروه F:

* بریسبین استرالیا - بیجینگ گوان، ساعت 19:30، ورزشگاه بریسبین

* اولسان هورنگ کره جنوبی - اف سی توکیو، ساعت 19:30، ورزشگاه هورنگ

جدول رده بندی:

1- اف سی توکیو 11 امتیاز 2- اولسان هونگ 11 امتیاز 3- بریسبین 2 امتیاز 4- بیجینگ 2 امتیاز