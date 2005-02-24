به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم جعفري در گفت وگو با روزنامه عكاظ عربستان ويژگي هايي كه براي وزيران دولت خود در نظرگرفته است را شايسته سالاري، تجربه، توانمندي و ميهن پرستي اعلام كرد.



ابراهيم جعفري نامزد رسمي ائتلاف عراق يكپارچه براي پست نخست وزيري دولت آينده عراق تاكيد كرد و گفت: دولت آينده در عراق يك دولت شيعي نخواهد بود و هرگز اهل سنت را منزوي نخواهد كرد.



وي ايجاد استراتژي امنيتي و بررسي و برطرف كردن خلل ها و نقص هاي موجود در وزارتخانه مربوط به امر خدمات رساني و استقبال از همه طيف ها و جريان ها و طوايف عراق را از اولويت هاي فعاليت خود در صورت نخست وزير شدن اعلام كرد و تاكيد كرد توزيع پست هاي وزارتي براساس قدرت و شايسته سالاري خواهد بود و هيچ طيف يا گروه، ناديده نگرفته خواهد شد.



جعفري درباره ديدگاه خود در خصوص روابط عراق با كشورهاي همسايه بويژه ايران و سوريه، گفت : بايد استراتژي جديدي را براي تعامل و ارتباط با كشورهاي منطقه بويژه كشورهاي همسايه براي بررسي مسايل امنيتي در كنار تقويت همكاري تجاري و اقتصادي با آنها و افزايش هماهنگي با اين كشورها براي مقابله با چالش هاي خارجي طراحي و ايجاد كرد. ما تمايل داريم روابط نزديك و مستحكمي با كشورهاي همسايه از جمله ايران و سوريه داشته باشيم .

وي درباره اين سوال كه برخي از اينكه دولت آينده در عراق ماهيت شيعي داشته باشد، نگران هستند، گفت : ما به تشكيل دولتي چشم دوخته ايم كه درآن همه گروهها و طيف هاي جامعه عراق بر اساس تجربه و شايستگي و ميهن پرستي شركت كنند و نه بر اساس طائفه اي. ليست ائتلاف عراق يكپارچه تاكيد كرده است هرگز به دنبال انحصار قدرت نيست و براي مشاركت جريان هاي مختلف در دولت آينده تاحد توان تلاش خواهد كرد.

معاون رئيس جمهور موقت عراق درباره نگاه وي به انعطاف پذيري احمد چلبي در انصراف از نامزدي براي نخست وزيري گفت : ما به اين اقدام چلبي به ديده احترام نگاه مي كنيم، گفت وگوهاي آرام باعث شد ما بدون اقدامات غيرعقلاني به نتايج خوبي دست پيدا كنيم. ما از موضع احمد چلبي در اين خصوص تقدير مي كنيم.

جعفري درباره اينكه گام بعدي شما چيست؟ گفت: گام بعدي ما استقبال از همه طيف ها و گروه هاي مختلف جامعه عراق است و آغاز گفت وگوي همه جانبه با نيروهاي كردي و نيروهاي سياسي مختلف داخل مجمع ملي (پارلمان ) و خارج آن است.

رئيس حزب الدعوه اسلامي درباره تركيب دولت آينده و توزيع پست هاي وزارتي اظهار داشت : توزيع پست ها بر اساس شايسته سالاري و توانمندي و تجربه از ميان تمام طيف ها و جريان ها و نيروهاي موجود در صحنه سياسي عراق چه عرب يا كرد، تركمن يا شيعه يا سني صورت خواهد گرفت و يك روند متعادلي در پيش گرفته خواهد شد به گونه اي كه دولت آينده با مشاركت همه طوايف و قوميت ها بر اساس شايسته سالاري و كارآمدي تشكيل شود تا قادر به انجام ماموريت ها و مقابله با چالش ها در اين مرحله حساس باشد.

به گزارش مهر، جعفري درباره اينكه آيا دولت آينده يك كابينه تكنوكرات يا دولتي براي پيشبرد امور خواهد بود؟ گفت: دولت آينده داراي دو ويژگي است: ويژگي اول تكنوكرات بودن آن است و ديگري بعد سياسي آن است تا همه جريان ها مطمئن شوند، فرصت مشاركت براي آنها فراهم شده است و هيچ كس را ناديده نخواهد گرفت.

معاون رئيس جمهور موقت عراق درباره اين سوال كه اهل سنت از حمايت شما برخوردار بوده اند، آنها پس از تحريم انتخابات اكنون احساس انزوا مي كنند، گفت :هرگز هيچ طائفه و جرياني از جمله اهل سنت منزوي نخواهد شد، ميزان مشاركت براي اهل سنت هم گسترده خواهد بود و كساني كه از پست هاي كليدي برخوردار نشوند، پست هاي ديگري به آنها واگذار خواهد شد.

وي افزود: مساله، هرگز مساله سهميه بندي نيست، مساله اين است كه نامزد يك پست ماموريت هاي محوله را انجام دهد و با چالش هاي پيش روي عراق مقابله كند و اينكه چارچوب ها و زيربناهاي اساسي براي مبارزه با فساد مالي و اداري قرارداده شود، ما به همه طيف ها و عناصر تشكيل دهنده جامعه عراق نياز داريم هرگز كسي را منزوي و يا مستثني نخواهيم كرد و به اهل سنت اطمينان مي دهيم كه هرگز منزوي نخواهند شد و يكي از اصول ائتلاف عراق يكپارچه است كه هيچ قوميت و يا جرياني را از روند سياسي و دولت به حاشيه نخواهد راند .



جعفري درباره تدوين قانون اساسي دايمي كه يكي از ماموريت هاي مهم و اساسي مجمع ملي يا پارلمان جديد عراق و اولويت هاي وي در صورت انتخاب به نخست وزيري عراق است، گفت : مجمع ملي بايد كليات را در نحوه تدوين قانون اساسي قرار دهد و نيز تيم هاي كاري را به استان هاي مختلف براي اطلاع از ديدگاهها و پيشنهادهاي اين استان ها اعزام كند و آنگاه اين ديدگاه ها و پيشنهادها را به كميته عالي تدوين قانون اساسي تحويل دهد تا در نهايت، قانون اساسي براي تاييد مردم به همه پرسي گذاشته شود.

روزنامه عكاظ نوشت : جعفري در صورت انتخاب به عنوان نخست وزير آينده عراق از اولين كشوري كه ديدار خواهد كرد، عربستان خواهد بود.