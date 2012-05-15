به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده شهیدرضایی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ستاد توسعه فناوری هوافضا، سازمان صنایع هوایی و اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور، به منظور گسترش علوم وابسته به کاربردهای وسایل پرنده، مسابقات متفاوتی را به طور مستمر برگزار می کند.

هدف از این مجموعه مسابقات، کشف استعدادهای خلاق، گسترش و توسعه فرآیند ارتباط با صنایع و به چالش‌کشیدن سیستم آموزشی در مواجهه با مسائل متنوع صنعت هوایی در ایران و جهان است.

مجموعه مسابقات طراحی وسایل پرنده در رده دانشجویی تحت عنوان هماسازان برگزار می شودثبت‌نام سومین دوره این مسابقات با موضوع طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین از 30 اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

در این مسابقات تیم‌ها می‌کوشند با تغییراتی در سیستم‌های یک Airframe که می‌تواند هواپیما و یا روتور کرافت باشد، بتوانند مأموریت‌های مشخصی را انجام دهند. در این دوره از مسابقه مأموریت هدف این است که سامانه قادر باشد در حداقل دو ارتفاع ثابت از سطح زمین در شعاعی کمتر از 500 متر ثابت مانده و در این مدت از سطوح زمین زیر پای خود فیلم‌برداری و به ایستگاه زمینی ارسال کند. به بیانی دیگر هدف این است که پرنده، رفتاری هم‌چون عقاب را که در یک ناحیه ثابت گشت می‌زند و منطقه را تحت نظارت دارد، تقلید کنند.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در این مسابقه می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتیwww.iudc.ir از جزئیات مسابقه مطلع شوند.