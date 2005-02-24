شكست سپاهان ، توقف صبا باتري

به گزارش خبرنگار"مهر" در پايان نيمه دوم مسابقات اين هفته تيم فولاد خوزستان با تك گل دقيقه 17 احمدمومن زاده موفق شد تيم پيكان را مغلوب نمايد. در اين مسابقه و در دقيقه 78 يك پنالتي توسط ميگوئل مهاجم تازه وارد و آرژانتيني پيكان از دست رفت تا اين تيم بازهم شكست ديگري را پذيرا باشد.

برق شيراز و سايپا نيز در پايان 90 دقيقه با تساوي بدون گل به كار خود خاتمه دادند. ابومسلم خراسان در نوشهر موفق شد با گلهاي دقيقه 47 فريدون فضلي و 50 محمدمنصوري شموشك را در خانه مغلوب نمايد. استقلال اهواز در شهر خود موفق شد پگاه را با تك گل دقيقه 25 عليرضا دغاغله از پيش رو بردارد. نبرد سپاهان و پاس نيز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با تك گل دقيقه 63 آرش برهاني به سود پاس خاتمه يافت. ملوان و ذوب آهن نيز مسابقه خود را بدون گل به پايان بردند و در آخرين مسابقه امروز صباباتري با گلي كه در دقايق پاياني مسابقه توسط عليرضا رضايي دريافت كرد مغلوب فجر شهيد سپاسي شبراز شد. درهمين چارچوب فردا دو تيم استقلال و پرسپوليس در ورزشگاه آزادي به مصاف هم خواهند رفت.