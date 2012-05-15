به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی بزرگداشت اعتکاف توسط هیأت فاطمیون دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مسجد الزهراء دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

ظرفیت ثبت نام در این مراسم معنوی هزار نفر است که 500 دانشجوی دختر و 500 دانشجوی پسر می توانند در آن شرکت کنند با توجه به اینکه شرکت برای عموم آزاد است اما اولویت ثبت نام با دانشجویان است.

بنابراین گزارش، تمام اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه تا هفت خرداد فرصت دارند جهت ثبت‌نام به سایت هیأت فاطمیون به نشانی http://heyat.sbu.ac.ir مراجعه کنند.

این مراسم معنوی با حضور حجج اسلام جاودان، صدیقی، ادیب یزدی، پناهیان، ابوالقاسمی، موسوی، سرلک و با مداحی مداحان اهل بیت، حاج ماشاالله عابدی، حاج احمد نیکبختیان، حاج مصطفی سماواتی، حاج رضا طاهری، مهدی قربانی، محمد جواد احمدیوحجة الاسلام کرمی نیا برگزار خواهد شد.