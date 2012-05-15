کانونهای فرهنگی - هنری در فضای سایبری جایگاهی ندارند

محمد دستورانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر ما خوراک فرهنگی به دانش آموزان ندهیم با تاثیر پذیری از سایر سایتها، با مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی مواجه خواهند شد.

وی با بیان این که85 کانون در 47 منطقه در خراسان رضوی فعالیت می کنند، افزود: به طور میانگین بیش از 1000 مربی به دانش آموزان خدمت رسانی دارند.

وی تصریح کرد: 25 کانون دخترانه و 40 کانون پسرانه در خراسان رضوی وجود دارد و رشته های مختلف مهارتی مثل خیاطی و گلدوزی، رباتیک و نجوم و رایانه در این مراکز ارائه می شود.

دستورانی اظهار داشت: رشته های جدید بازیهای رایانه ای و نانوتکنولوژی، همچنین هوشمند سازی کانونها در دستور کار سال آینده تحصیلی قرار دارد.

وی با اشاره به طرح کانون در مدرسه گفت: قرار است در نوبت دوم تعطیلی مدارس با استقرار کانون در مدرسه به دانش آموزان مهارت آموزی داشته باشیم.

وی اهم فعالیتهای کانونها را در دو بخش عمومی و مهارتی ذکر کرد و افزود: در جنگ جوانه ها که خاص دانش آموزان ابتدایی است، هر هفته یک روز در کانون با برنامه های اتاق قصه، آسمان نما، کتابخانه و مسابقات کارگاهی، از دانش آموزان پذیرایی می شود.

وی مشکل عمده کانونها را فضای فیزیکی نامناسب دانست و گفت: مراکز غیر استاندارد، کهنه و فرسوده، مانع جذب دانش آموز می شود.

وی بیان کرد: امید می رود در طرح ملی و استانی، اعتبارات بهتری برای تبدیل فضاهای این چنینی اختصاص یابد و سرانه های سه ماهه نیز برقرار شود چرا که خودگردانی کفاف هزینه ها را نمی دهد.