به گزارش خبرنگار مهر، تور بداهه‌نوازی استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی پس از اجرای موفقیت‌آمیز کنسرت "آن و آن..." در سه شهر اهواز، بهبهان و بندرعباس، تور کنسرت خود را بار دیگر با اجرا در تبریز از سر می‌گیرد.

براساس این گزارش سه شب اجرای دونوازی تار و تنبک موسیقی ایرانی با استقبال خوبی روبرو بوده‌است و به گفته حسین علیزاده که هیچ مخاطبی نباید پشت درهای بسته بماند؛ جمعیت گسترده‌ای در سالن حضور داشتند و در برخی موارد تماشاگران بدون بلیت به سالن آمده‌اند.

حسین علیزاده در مجموع اجراهای این گروه موسیقی بخش اول کنسرت را با سه تار آغاز کرد و با تارنوازی ادامه پیدا کرد. یکی از ویژگی‌های تازه‌ترین تور کنسرت حسین علیزاده همنوازی تار و تنبک پژمان حدادی و اجرای آثاری از موسیقی بومی مناطق مختلف است.

در اجرای اخیر این گروه حسین علیزاده با ساز "شورانگیز" موسیقی جنوب را براساس تم موسیقایی این منطقه آغاز و با یک پاساژ در قطعه ترکمن به پایان رساند.

لازم به ذکر است تور کنسرت حسین علیزاده پس از اجرا در تبریز، در تاریخ 6 و 7 خردادماه در ساری و 8 و 9 همین ماه در آمل برگزار می‌شود و پس از آن نیز در نیشابور، رودسر و سیاهکل به روی صحنه می‌رود. همین اجرا در تاریخ 4 تا 9 تیرماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.