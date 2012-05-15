به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر ثنایی قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اولین جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی در روز ۲۸ اردیبهشت ماه در سالن همایش‌های مدرسه دارالشفاء برگزار می‌شود افزود: تعداد ۳۰۸ اثر از قم و دیگر استان‌ها به دبیخانه این جشنواره رسیده است.



وی با اشاره به مراحل مختلف بررسی آثار ادامه داد: از تعداد آثار رسیده تعداد ۴۰ طرح به مرحله دوم راه یافتند که پس از طی مراحل داوری تعداد ۱۶ طرح برگزیده و معرفی شدند.



دبیر اجرایی اولین جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی در خصوص تعداد آثار رسیده از استان‌های مختلف توضیح داد: بیشترین طرح از استان قم با ۱۵۵ طرح، اصفهان ۵۰ طرح، تهران ۴۹ طرح و خراسان رضوی با ۲۱ طرح بوده است.



ثنایی اضافه کرد: مابقی استان‌ها نیز با آثار کمتری شرکت داشتند.



وی در خصوص محورهای جشنواره بیان داشت: چهار محور محتوایی، حوزه دینی و مکانی، شیوه‌ها و ابزار محورهای این جشنواره را تشکیل می‌دهند.



دبیر اجرایی اولین جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی با اشاره به تقسیم بندی محوری آثار گفت: تعداد ۵۵ طرح در بخش ابزار، ۱۰۲ طرح در بخش سنتی، ۲۱ طرح محیطی، ۴۳ طرح مجازی، ۵۵ طرح محتوایی و ۲۹ طرح به صورت نماقص ارائه شده‌اند.



ثنایی در عرصه‌های محیطی، تبلیغ مجازی، سنتی، ابزار تبلیغی و ارائه محتوا سه نفر برگزیده شده‌اند.





وی با بیان اینکه افراد زیادی دغدغه تبلیغ دین را دارند و در این زمینه فعالیت می‌کنند افزود: شناسایی، حمایت و در اختیار قرار دادن طرح‌های نو به مبلغان عرصه‌های تبلیغی از اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.



دبیر اجرایی اولین جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی با اشاره به روند برگزاری جشنواره ابراز داشت: طرح اجرای این جشنواره از سوی شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری در سال ۹۰ به تصویب رسید و مقرر شد تا اولین جشنواره توسط دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شود.



ثنایی ادامه داد: این جشنواره با مشارکت جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشارکت دارند.



وی تقدیر از برترین‌های جشنواره، سخنرانی آیت الله سبحانی، حجت الاسلام زادهوش معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و برپایی نمایشگاهی از آثار را از بخش‌های این جشنواره است.



دبیر اجرایی اولین جشنواره نوآوری‌های تبلیغ دینی در ادامه از رونمایی تمبر جشنواره خبر داد و بیان داشت: بر اساس طرح مصوب این جشنواره هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود.



ثنایی تقدیر از چهره‌های ماندگار نوآوری‌های تبلیغ دینی را از دیگر بخش‌های این جشنواره ذکر کرد و ابراز داشت: از چهار چهره بر‌تر از جمله حجت الاسلام فیروزیان، حجت الاسلام قرائتی، آیت الله حائری شیرازی و شیخ مهدی مظاهری از اصفهان در این مراسم تقدیر می‌شوند.