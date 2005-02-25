در حاشيه سفر يك روزه حداد عادل به استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شيراز، سفر يك روزه حداد عادل به استان فارس با حاشيه هايي همراه بود كه مهمترين آنها عبارت بود از:

* غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي در صدر هياتي از مجلس شوراي اسلامي با پرواز عادي شماره 425 تهران - شيراز و همراه با ساير مسافران ساعت 7 بامداد 5 شنبه به منظور شركت در آئين بزرگداشت شاعر فقيد انقلاب اسلامي استاد نصرالله مرداني و ديدار با مردم كازرون به شيراز سفر كرد.

* حداد عادل با هيات همراه پس از ورود به شيراز بلافاصله به منظور شركت در آئين گراميداشت نصرالله مرداني شاعر فقيد انقلابي كشورمان با دو دستگاه اتوبوس سير وسفر راهي شهر كازرون شد.

* رييس مجلس شوراي اسلامي در مسير حركت از شيراز به كازرون در ابتداي ورود به شهر قائميه به ابراز احساسات مردم اين شهر پاسخ گفت و به آنان وعده داد ارتقاي اين شهر به بخشداري را دنبال كند.

* رييس مجلس شوراي اسلامي در بدو ورود به شهر كازرون در مقبره نصرالله مرداني حضور يافت و به مقام شامخ ادبي وي اداي احترام كرد و گريست.

* به دليل حجم زياد ميهمانان و كسرت مدعوين در مراسم گراميداشت نصرالله مرداني كه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامي كازرون برگزار شد، بسياري از دانشجويان از ورود به سالن بازماندند و از پشت درهاي بسته اين مراسم را دنبال مي كردند.

* فاطمه مرداني فرزند نصرالله مرداني در مراسم نكوداشت پدرش 2 غزل بسيار زيبا تقديم پدر كرد.

* حداد عادل در آغاز سخنراني خود در مراسم نكوداشت نصرالله مرداني، احساساتي شد و با بغض خطاب به حاضرين گفت: من هميشه با مرداني، دوست ديرينه خود، به كازرون مي آمدم اما امروز بر مزارش حاضر شدم.

* رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سفر به كازرون در يادواره 1100 شهيد اين شهر سخنراني كرد.

* پس از اتمام سخنراني حداد عادل در يادواره شهداي كازرون، جمعي از افراد حاضر با شعار رييس مجلس ما ،رييس جمهور ما، حمايت خود را از كانديداتوري حداد عادل در انتخابات رياست جمهور اعلام كردند.

* شاهين محمد صادقي نماينده كازرون در آيين بزرگداشت نصرالله مرداني در كازرون در پايان سخنان خود گفت : اميدواريم فضاي مناسبتري براي خدمت بيشتر آقاي حداد عادل در كشور فراهم شود و اين سخن وي براي برخي از حاضران در اين مراسم اين تلقي را ايجاد كرد كه اين نماينده مجلس بطور غيرمستقيم خواستار نامزدي حداد عادل در انتخابات رياست جمهوري سال آينده شده است.