حوزه کشاورزی نسبت به صنعت در فناوری نانو باید پیشگام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی قبل از ظهر سه شنبه در اولین کنفرانس ملی نانو فناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی که در تالار اجتماعات امام خمینی(ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، اظهار داشت: حوزه کشاورزی نسبت صنعت و دیگر حوزه ها در عرصه فانوری نانو و پیشرفت علم باید پیشگام باشد.



وی ادامه داد: بالاترین سرمایه در کشور ما در دنیا سرمایه انسانی است که باید در جهت تعلیم و آموزش آنها در مراکز دانشگاهی و علمی توجه ویژه ای انجام شود.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز افزود: با پشتیبانی از نیروی انسانی و تربیت آنها می توانیم در دنیای امروزی حرفی برای گفتن داشته باشیم.



صیدایی گفت: اگر مروری بر انقلاب های غیر سیاسی و علمی از جمله انقلاب کشاورزی، انقلاب صنعتی و فناوری نوین داشته باشیم، می توانیم مشاهده کنیم که همواره بشر بر این تلاش بوده است که از وضع موجود به وضع مطلوب تری برسد.



وی اظهار داشت: امروزه این انقلاب ها بر زندگی انسان ها تاثیر گذاشته است و اگر با این انقلاب های علمی همگام نباشیم از عرصه رقابتی علوم جهانی باز می مانیم.



استانداری البرز از برگزاری دومین کنفرانس فناوری نانو در حوزه کشاورزی حمایت می کند



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز افزود: استانداری البرز از برگزاری دومین کنفرانس فناوری نانو در حوزه کشاورزی حمایت می کند و دبیرخانه این کنفرانس می تواند از هم اکنون فعال باشد.